NVIDIA-Schock!: Spionageaffäre um Nvidia-CEO: Warum die Zahlen die Aktie kaum retten dürften

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Nvidia leitet eine Untersuchung gegen den eigenen Chef ein, die Aktie gerät weiter unter Druck. Warum selbst starke Zahlen am 17. November die Korrektur kaum aufhalten dürften. Eine HKCM-Analyse.

Der Mann, der wie kein anderer für den KI-Boom steht, gerät selbst ins Zentrum eines Skandals. Nvidia-Chef Jensen Huang hat am Sonntag in einer E-Mail an die Beschäftigten eine Affäre eingeräumt. Nach Medienberichten könnte die Frau vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden sein. Nvidia hat eine Untersuchung eingeleitet.

Brisant ist vor allem der Verlauf: Zunächst hatte Nvidia noch von gewöhnlichen Kontakten zu einer Kundenvertreterin gesprochen, auch Huang selbst hatte die Beziehung gegenüber Reportern so dargestellt. Erst nach einem Bericht der Financial Times folgte das Eingeständnis. Die Nvidia-Aktie geriet zum Wochenstart weiter unter Druck, nachdem sie schon am 5. November im Zuge eines breiten KI-Ausverkaufs rund 9.3 Prozent verloren hatte.

Für die Aktie kommt der Skandal zur Unzeit. Am 17. November legt Nvidia Zahlen für das dritte Quartal vor. Was ein Analyst der HKCM von der Nvidia-Aktie erwartet und warum gute Zahlen aus seiner Sicht kein Schutz vor fallenden Kursen sind, zeigt die folgende HKCM-Analyse.

Verwaltungsrat stellt sich hinter Huang

Der Verwaltungsrat erklärte, es gebe derzeit keinen Grund zur Annahme, dass Geschäftsgeheimnisse oder die nationale Sicherheit der USA kompromittiert worden seien. Das Gremium vertraue Huang und seiner Führungsmannschaft weiterhin. Auch US-Präsident Donald Trump stellte sich hinter den Nvidia-Chef.

Dennoch bleiben Fragen offen. Laut New York Times wussten US-Geheimdienste schon seit rund einem Jahr von dem Verdacht. Die Frau arbeitete für die Firma Megaspeed, die Nvidia-Chips gekauft hatte und bereits 2025 im Verdacht stand, Chips nach China zu schleusen. Das trifft einen wunden Punkt: Über Exportbeschränkungen für KI-Chips nach China streitet Huang seit Jahren mit der US-Regierung. Anleger fürchten deshalb nicht nur einen möglichen Führungswechsel, sondern auch neuen politischen Druck auf das China-Geschäft.

Gute Zahlen, fallende Kurse: Was die Berichtssaison zeigt

Ob die Quartalszahlen die Stimmung drehen können, ist offen. Nvidia selbst hat einen Umsatz von rund 108 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt. Doch die laufende Berichtssaison zeigt, wie wenig Sicherheit gute Zahlen bieten. Intel übertraf die Gewinnerwartungen und verlor nach einem schwachen Ausblick trotzdem 29 Prozent. Meta, Alphabet und Amazon gaben trotz solider Ergebnisse ebenfalls nach.

Auch Microsoft und Apple lieferten in diesem Jahr Beispiele dafür. Microsoft übertraf im Januar die Erwartungen und verlor am nächsten Tag rund zehn Prozent. Apple meldete im Juli 16 Prozent Umsatzwachstum, enttäuschte aber mit dem Ausblick und büßte rund neun Prozent ein.





Starke Zahlen, fallende Kurse: Bei Apple entschied zuletzt eher der Ausblick als das Wachstum über die Kursreaktion.



Für die HKCM zeigen diese Fälle vor allem eins: Die Zahlen haben in der Regel keine neue Richtung ausgelöst, sondern Bewegungen beschleunigt, die im Chart bereits angelegt waren.



"Für unsere Elliott-Wellen-Analysen spielen die Quartalszahlen eher eine untergeordnete Rolle", sagt der HKCM-Analyst.

HKCM-Analyse: Bei Nvidia ist die Korrektur noch nicht vorbei

Mit dem Hoch vom 6. Oktober ist der übergeordnete Aufwärtszyklus aus Sicht der HKCM abgeschlossen, nun steht eine größere Korrektur an. Im ersten Schritt dürfte die Aktie unter die Unterstützung bei 188.78 US-Dollar fallen. Erst dann ist mit einer deutlicheren Gegenreaktion zur Oberseite zu rechnen, die jedoch nur eine Zwischenerholung bleiben sollte. Der Tageschart zeigt, dass das Kurspotenzial nach unten übergeordnet bis in den Bereich der Unterstützung bei 86 US-Dollar reicht.

Die Quartalszahlen und die Affäre könnten den Rückgang zusätzlich beschleunigen. Überraschend starke Zahlen würden der Aktie zwar womöglich kurzfristig Auftrieb geben, eine nachhaltige Trendwende wäre das aber nicht. Übergeordnet bleibt die HKCM deshalb bei ihrem Korrekturszenario.





Laut HKCM-Analyse dürfte Nvidia zunächst unter die Unterstützung bei 188.78 US-Dollar fallen. Nach einer Gegenbewegung rechnet der Analyst mit weiteren Abgaben.



Die Affäre um Jensen Huang trifft Nvidia damit in einer ohnehin angeschlagenen Marktphase. Sie ist nicht die Ursache der Korrektur, kann den Abwärtsdruck aber zusätzlich verstärken. Denn neben der Frage nach der Zukunft an der Konzernspitze rückt nun auch das heikle Verhältnis zwischen Nvidia, Washington und Peking wieder in den Fokus.

Für Anleger zählen deshalb weniger die Schlagzeilen der kommenden Tage als die Struktur im Chart. Und die spricht aus Sicht der HKCM weiterhin für eine größere Korrektur, unabhängig davon, wie die Quartalszahlen am 17. November ausfallen.

Wie sich die Nvidia-Aktie vor und nach den Zahlen entwickelt, verfolgt die HKCM u. a. fortlaufend im KI-Aktienpaket. Dort finden Sie die aktuelle Analyse mit allen Updates und, sobald sich neue Chancen ergeben, auch konkrete Zielzonen.

Dieser Text gibt die Einschätzung der HKCM wieder und ist keine Anlageberatung.

Enthaltene Werte: US67066G1040