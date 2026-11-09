In Molln (Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich) ist ein Batteriegroßspeicher in Planung, der nach jetzigem Stand das größte Projekt dieser Art in Österreich darstellt. Das in Europa, Amerika und Afrika aktive britische Unternehmen Contour Global plant auf einem Grundstück des Bauunternehmens Bernegger ein Projekt mit 300 Megawatt Leistung und 1,2 Gigawattstunden Kapazität. Zuerst berichteten die Oberösterreichischen Nachrichten. Bernhard Haider, Österreich-Chef der Contour Global Management Europa, hat die dort gemachten Angaben gegenüber pv magazine bestätigt. Details könnten derzeit aber noch nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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