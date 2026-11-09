Frankfurt (ots) -Hohe Energiekosten, zunehmende Regulatorik und globaler Wettbewerb stellen die Chemieindustrie vor große Herausforderungen. Das mittelständische Spezialchemieunternehmen Haltermann Carless begegnet diesem Wandel mit klaren strategischen Prioritäten, technologischer Offenheit und einer konsequenten Neuausrichtung. Dabei setzt das Unternehmen auf seine industrielle Erfahrung und die Fähigkeit, bestehende Kompetenzen in neue Geschäftsfelder zu übertragen.Die Chemieindustrie befindet sich in einem tiefgreifenden Strukturwandel. Steigende Energiekosten, geopolitische Unsicherheiten, wachsende regulatorische Anforderungen und internationaler Wettbewerbsdruck verändern die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Für Unternehmen wird es zunehmend wichtiger, ihre Geschäftsmodelle anzupassen, neue Märkte zu erschließen und gleichzeitig ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern.Dabei entscheidet nicht allein der Einsatz neuer Technologien oder die Entwicklung ambitionierter Strategien über den Erfolg. Vielmehr kommt es darauf an, vorhandene Stärken gezielt weiterzuentwickeln, klare Prioritäten zu setzen und Veränderungen konsequent umzusetzen. Wie dieser Prozess in der Praxis aussehen kann, zeigt das Beispiel von Haltermann Carless. Das mittelständische Spezialchemieunternehmen blickt auf eine Unternehmensgeschichte zurück, die bis ins Jahr 1859 reicht, und richtet seine Geschäftstätigkeit zugleich konsequent auf die Anforderungen zukünftiger Märkte aus."Wir verbinden tiefes Know-how in der Kohlenwasserstoffchemie mit enger Kundennähe. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts haben unsere Gründer mit der Entwicklung von Petrol Mobilität möglich gemacht. Heute entwickeln wir Spezialprodukte für Märkte mit hohen technischen Anforderungen - vom Motorsport bis zur Luft- und Raumfahrt. Technologien und Märkte verändern sich, aber wir haben über Generationen gelernt, unsere industrielle Kompetenz immer wieder neu einzusetzen", erklärt Peter Friesenhahn, CEO von Haltermann Carless.Klare Prioritäten statt Warten auf bessere RahmenbedingungenTrotz seiner langen Geschichte ist das Unternehmen mit den gleichen strukturellen Herausforderungen konfrontiert wie viele andere Akteure der Chemieindustrie. Insbesondere hohe Energiekosten, regulatorische Anforderungen und der globale Wettbewerb setzen die Branche unter Druck. Für Haltermann Carless bedeutet das, bestehende Strukturen zu hinterfragen und die eigene Organisation gezielt auf zukünftige Anforderungen auszurichten.Dazu gehören eine konsequente Restrukturierung, die Trennung von einzelnen Geschäftsbereichen, der Abbau von Komplexität und eine klarere Verteilung von Verantwortlichkeiten. Ressourcen sollen gezielt dort eingesetzt werden, wo langfristiges Wachstum möglich ist und die eigenen Kompetenzen einen konkreten Mehrwert schaffen."Wir werden die aktuellen Herausforderungen nicht mit demselben Denken lösen, das viele strukturelle Probleme mitverursacht oder verstärkt hat. Für mich bedeutet Transformation deshalb: klarer Fokus, schnelle Entscheidungen und eine konsequente Ausrichtung auf Performance und Kundenwert. Wer auf bessere Rahmenbedingungen wartet, hat schon verloren", betont Friesenhahn.Entscheidend sei dabei, dass Veränderungen nicht nur strategisch auf dem Papier funktionieren, sondern sich auch im Markt bewähren. Transformation müsse das Unternehmen wirtschaftlich stärken, den Kunden einen konkreten Nutzen bieten und gleichzeitig die Grundlage für zukünftige Investitionen schaffen. Dafür brauche es auch die Unterstützung der gesamten Organisation und der Eigentümer. Den langfristigen Rückhalt durch die International Chemical Investors Group (ICIG) hebt Friesenhahn in diesem Zusammenhang besonders hervor.Technologische Offenheit als WettbewerbsvorteilNeben der organisatorischen Neuausrichtung sieht Haltermann Carless vor allem in seiner technologischen Flexibilität einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Das Unternehmen kann unterschiedliche Rohstoffpfade nutzen und ist dadurch in der Lage, sowohl fossile als auch erneuerbare Rohstoffe in seinen Produktionsprozessen zu verarbeiten.Diese Technologieoffenheit schafft Spielraum, um unterschiedliche Transformationsstrategien der Kunden zu begleiten und auf veränderte Anforderungen der Märkte zu reagieren. Gleichzeitig ermöglicht sie es, neue Rohstoffe, Verfahren und Technologien in bestehende industrielle Strukturen zu integrieren."Unsere Stärke ist, dass wir unterschiedliche Rohstoffpfade nutzen können. Unseren Produktionsanlagen ist es egal, ob der eingesetzte Rohstoff fossil oder erneuerbar ist. Diese Technologieoffenheit gibt uns die Möglichkeit, unterschiedliche Technologiepfade unserer Kunden zu begleiten", so Friesenhahn.Für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit wird es nach Ansicht des CEO vor allem darauf ankommen, neue technologische Möglichkeiten schnell in wirtschaftlich tragfähige Geschäftsmodelle zu überführen. Innovation allein sei dabei kein ausreichender Erfolgsfaktor. Neue Lösungen müssten sich im industriellen Alltag bewähren, konkrete Kundenbedürfnisse erfüllen und langfristig wirtschaftlich funktionieren."Wir investieren dort, wo unsere Fähigkeiten einen Unterschied machen und unsere Kunden neue Lösungen brauchen. Entscheidend wird sein, wie schnell wir neue Rohstoffe, Verfahren und Technologien in tragfähige Geschäfte übersetzen. Innovation allein reicht nicht. Sie muss beim Kunden ankommen und wirtschaftlich funktionieren", unterstreicht Friesenhahn.Wandel als kontinuierlicher unternehmerischer ProzessDas Beispiel Haltermann Carless zeigt, wie ein traditionsreiches mittelständisches Unternehmen seine industrielle Erfahrung nutzen kann, um sich in einem herausfordernden Marktumfeld neu aufzustellen. Dabei geht es nicht darum, die eigene Vergangenheit hinter sich zu lassen, sondern bestehende Kompetenzen weiterzuentwickeln und gezielt auf neue Anforderungen zu übertragen.Die Kombination aus klarer strategischer Ausrichtung, organisatorischer Transformation und technologischer Offenheit bildet dafür die Grundlage. In einer Chemieindustrie, die sich zunehmend zwischen Dekarbonisierung, Wettbewerbsdruck und strukturellem Wandel bewegt, wird die Fähigkeit zur konsequenten Umsetzung damit zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor.N: Sandra SparenbergT: +49 69 695 386 117E: pr@haltermann-carless.comW: www.haltermann-carless.comOriginal-Content von: Haltermann Carless Group GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183495/40000259