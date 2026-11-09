Die Deutsche Telekom glänzt aktuell vor allem auf dem Heimatmarkt. Trotzdem senkt die Bank of America ihr Kursziel deutlich. Der Grund liegt jenseits des Atlantiks. Für die Bank of America bleibt die Deutsche Telekom ein Kauf, allerdings mit gedämpften Erwartungen. Die Analysten nehmen ihr Kursziel von 36 auf 32 Euro je Aktie zurück. Ausschlaggebend sind niedrigere Annahmen zum Mittelzufluss. Operativ gab es wenig zu beanstanden. Der Umsatz lag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de