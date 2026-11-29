München (ots) -Heißer Kampf um die Tabellenführung in der 3. Liga! Viktoria Köln verteidigt die Spitze im einzigen Stadtderby im Profi-Fußball: 4:1 gegen Fortuna Köln. Dabei sorgt die Gelb-Rote Karte für Fortunas Tom Geerkens kurz vor der Halbzeitpause (44.) für mächtig Ärger, denn erst nach dem Platzverweis kassiert seine Mannschaft in Unterzahl alle Gegentore."Der Schiedsrichter macht uns das Spiel kaputt, denn das war eine ganz klare Fehlentscheidung", ärgert sich Geerkens nach dem Spiel über seine zweite Gelbe Karte im Spiel: "Die erste Gelbe war auf keinen Fall gelb. Wenn er dafür immer Gelb gibt, steht er irgendwann alle auf dem Platz."Viktoria-Trainer Marian Wilhelm spricht von einer schwierigen ersten Halbzeit und "Balsam für die Seele". Die Viktoria hat mit 35 Punkten und dank des besseren Torverhältnis wieder den MSV Duisburg (35 Punkte) und RW Essen (33 Punkte) überholt.Für den emotionalsten Moment sorgt Viktorias Tobias Eisenhuth. Nach seinem Freistoßtor in der ersten Halbzeit küsst er ein Bändchen, welches um sein Handgelenk ist, und zeigt es in die Kamera. Im Nachgang klärt er darüber auf, dass diese Aktion an seinen früheren Mitspieler zu Zeiten von Jahn Regensburg, Agy Diawusie, gerichtet war. Diawusie starb vor drei Jahren einen Herztod. "Gestern war sein dritter Todestag. Das ist damals schon etwas Besonderes gewesen in der Kabine in Regensburg. Das war sehr schockierend. Das war in der Kabine sehr, sehr krass und da wollte ich ihm meinen Tribut zollen. Es war ein Zeichen, dass ich ihn (den Freistoß, Anm. d. Red.) heute reingemacht habe", kommen Eisenhuth dabei die Tränen.Derweil kommt Wehen Wiesbaden gegen Aufsteiger SV Meppen nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Erstmals unter Coach Jochen Seitz sind die Hessen damit in zwei Spielen sieglos. "Es war einfach zu wenig in der 2. Halbzeit. Wir sind nicht mehr in die Aggressivität gekommen und haben Chancen teilweise kläglich vergeben. Die Leistung in der 2. Halbzeit war nicht gut genug. Es war die schlechteste Halbzeit, seitdem ich hier bin", ärgerte sich Seitz nach dem Abpfiff.Das Donau-Duell zwischen dem FC Ingolstadt 04 und dem SSV Jahn Regensburg endet mit einem 1:1. Regensburgs Torschütze Sebastian Stolze empfindet es als "gewonnenen Punkt". Beide Trainer zeigen sich zufrieden mit dem Punkt, bemängeln allerdings die Leistung von Schiedsrichter Henry Schröder. "Der Schiedsrichter hat heute wahnsinnig viel laufen lassen. Ich hätte bei diesem Derby etwas kleinlicher gepfiffen, als dass ich alles laufen lasse", meint FCI-Coach Achim Beierlorzer. Eine Tätlichkeit von Regensburgs Nassim Boujellab (Ellenbogenschlag ins Gesicht des Ingolstädters) ordnet er so ein: Er sei mit Gelb sehr gut bedient." Auf Regensburger Seite ist Trainer Sascha Hildmann sauer über ein nicht geahndetes Foulspiel an Lukas Hermes, welches das 1:1 für Ingolstadt zur Folge hat. "Das ist ein klares Foul an Lukas Hermes. Er ist keiner, der sich aus Jux und Tollerei einfach so hinlegt."Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen vom Sonntag am 15. Spieltag der 3. Liga. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht's in der 3. Liga bei MagentaSport am Freitag mit dem Topspiel zwischen dem MSV Duisburg und Waldhof Mannheim - live ab 18.30 Uhr.3. Liga | 15. Spieltag:FC Ingolstadt 04 - SSV Jahn Regensburg 1:1 | Geteilte Punkte und Schiri-Frust im Donau-DuellAchim Beierlorzer, Trainer FC Ingolstadt 04: "Wir nehmen den Punkt mit. Von der Anlage her waren wir die klar bessere Mannschaft."Über eine mögliche Tätlichkeit von Regensburgs Nassim Boujellab (Ellenbogenschlag ins Gesicht des Ingolstädters): "Er ist mit Gelb sehr gut bedient. Es ist so, dass mein Spieler fast ausgewechselt werden muss, weil er dermaßen eine ins Gesicht bekommt. Es ist okay, der Schiedsrichter hat wahnsinnig viel laufen lassen. Ich hätte bei diesem Derby etwas kleinlicher gepfiffen, als dass ich alles laufen lasse." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MlJVb25CRlRMK3NjSzkwM3lVWkI3NVBzYlIvajJkSVZOcWZWUEhjUENsYz0=Sascha Hildmann, Trainer SSV Jahn Regensburg: "Es war ein sehr intensives Spiel und der Schiedsrichter hat sehr viel laufen lassen und dadurch wird es hinten raus extrem hektisch. Da hat er einen großen Teil dazu beigetragen."Über das mögliche Foul an Lukas Hermes (Stürmer Regensburg) vor dem 1:1 der Ingolstädter: "Das ist ein klares Foul an Lukas Hermes. Er ist keiner, der sich aus Jux und Tollerei einfach so hinlegt. Daraus entsteht das Tor. Das kann ich nicht verstehen und das ärgert mich so dermaßen. Das war kein gutes Spiel des Schiedsrichters." Über das Spiel: "Den Punkt nehmen wir gerne mit. In Ingolstadt ist es schwer zu gewinnen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NXNVSEthZjdENTRxbE1ZMVl5YXhweTI2VW5LSEtXa3pJVWFGRjNySnZyUT0=Sebastian Stolze, SSV Jahn Regensburg: "Ein gewonnener Punkt. Ein gerechter Punkt, den wir mitnehmen. Wir hätten gerne drei mitgenommen, aber so ist es halt."Regensburg schafft es weiterhin nicht zwei Spiele in Folge zu gewinnen: "Noch nicht." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RHJMSU8yTyt1TzVoTG0yLzk0NlF5dVBaWi8vd1hock1uOFlNUW5BVERzYz0=Viktoria Köln - Fortuna Köln 4:1 | Schiri-Ärger nach Platzverweis: "Hat eine klare Fehlentscheidung getroffen"Tom Geerkens, Fortuna Köln, über seinen Platzverweis: "Wir sind alle enttäuscht. Der Schiedsrichter macht uns das Spiel kaputt, denn das war eine ganz klare Fehlentscheidung. Es ist sehr ärgerlich, dass wir direkt nach dem Platzverweis das Gegentor kassieren und dann noch sofort nach der Halbzeit, dann war das Spiel entschieden. Die erste Gelbe war auf gar keinen Fall gelb, denn da war ich gar mit dabei. Bei der zweiten Szene kann man das Foul pfeifen, aber auch das ist niemals Gelb. Es ist kein hartes oder taktisches Foul. Wenn er dafür immer Gelb gibt, steht er irgendwann alle auf dem Platz. Er hat nicht mit sich sprechen lassen, sondern hat mich direkt weg gewunken."Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=THpocEhVV2RSeE9LQ0lNZEJsS0xhSkEzVW4zQ3pvZldrYXJvN2FqOWhLdz0=Matthias Mink, Trainer Fortuna Köln: "Ich glaube, dass bei uns mit dem zweiten und dritten Gegentor der Stecker gezogen war. Es viele Themen aus der ersten Halbzeit, über die wir sprechen können. Beispielsweise kann Tonye eine Rote Karte sehen. Die zweite Szene ist für mich keine Gelb-Rote Karte. Wir sprechen über ein Derby, in welchem Kleinigkeiten entscheiden, und da hat der Schiedsrichter eine Fehlentscheidung getroffen. Ein Videobeweis in der 3. Liga würde guttun. Das muss man beim DFB anmerken, denn jeden Spieltag gibt es drei, vier, fünf Spiele gibt, in denen es solche Diskussionen gibt. Ist das der richtige Weg? Es ist müßig darüber zu reden."Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=U1MwS1BFV2hJK1VDa3h0MHc4cGxObFpVUldQZFR0bzZqbVphZUVqUWJXZz0=Tobias Eisenhuth, Viktoria Köln......über den Derbysieg: "Es ist sehr, sehr geil. Das haben wir uns alle sehr hart erarbeitet. Unser Zusammenhalt in der Mannschaft ist etwas Besonderes."...über die Geerkens Platzverweis: "Die Gelb-Rote Karte war der Knackpunkt, ich fand die Entscheidung zu hart."...über sein Freistoßtor: "Ist natürlich ein geiles Ding. Wir trainieren das sehr viel. Dass die Tore dann fallen, ist die Kirsche auf der Sahnetorte."...über seinen früheren Mitspieler bei Jahn Regensburg, Agy Diawusie, der vor drei Jahren verstarb: "Gestern war sein dritter Todestag. Das ist damals schon etwas Besonderes gewesen in der Kabine in Regensburg. Das war sehr schockierend. Das war in der Kabine sehr, sehr krass und da wollte ich ihm meinem Tribut zollen. Es war ein Zeichen, dass ich ihn heute reingemacht habe."Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=SEtPaXlLT2dpZnZqVktMbE9iczhwK1o1K2VWbXQvQ0lxbFpmRmFVSi9jUT0=Marian Wilhelm, Trainer Viktoria Köln......über den Derbysieg: "Balsam für die Seele. Es war eine schwierige erste Halbzeit und wir haben das bekommen, was wir erwartet haben. Nach dem Rückstand spielen wir unseren Fußball. Und natürlich hat uns die Gelb-Rote Karte in die Karten gespielt. Ich bin total stolz darauf, wie meine Mannschaft Fußball spielt. Wir wollen immer voll aufs Gas gehen."...über Geerkens Platzverweis: "Den Ball spielt er nicht, aber ich kann verstehen, dass man sich über die Gelbe Karte ärgert. Es gab auch ein, zwei Situationen, in denen wir uns geärgert haben. Es ist ein unfassbar schwieriger Job ohne VAR und ich bin froh, dass ich an der Linie stehe und nicht die Pfeife in der Hand habe, weil die enormen Druck haben. Dir wird nie gesagt, dass es ein toller Job war, sondern meistens nur, wenn du etwas nicht gut machst, weil sich immer eine Mannschaft benachteiligt wird. Da nehme ich mich genauso herein."...über den schweren Job von Schiedsrichtern: "Grundlegend wissen wir, wie es zustande gekommen ist. Da steckt unglaublich viel Arbeit der Jungs drin. Es ist so, wie es ist. Die Jungs haben sich die Punkte verdient und die reichen gerade für den 1. Platz. Wichtig ist, dass wir Woche für Woche eine Performance zeigen, denn in der 3. Liga kann es ganz schnell gehen." Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=YWpFQ3FJVkU4RGVDQUFsK21aTXU1NUtLdUJvYVBPNGJxUk1IM3crRVNFcz0=Die Fans von Viktoria Köln mit einer sehenswerten Choreo vor der Partie: clipro.tv/player?publishJobID=dnk2Q3RZUVhmNXcyRnhuWlgyMjUvak1DMnkyK283Q1p0NWdhdk85Ulo1MD0=Wehen Wiesbaden - SV Meppen 1:1 | "Schlechteste Halbzeit, seitdem ich hier bin", Wiesbadens Trainer Seitz nach Remis gegen AufsteigerJochen Seitz, Trainer Wehen Wiesbaden: "Es war einfach zu wenig in der 2. Halbzeit. Wir sind nicht mehr in die Aggressivität gekommen und haben Chancen teilweise kläglich vergeben. Wichtig ist, dass wir daraus lernen. Die Leistung in der 2. Halbzeit war nicht gut genug. Es war die schlechteste Halbzeit, seitdem ich hier bin."Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=NDBOOVJoR0dYMmVvZWxXVm1pOXg0SDlFWkVoTGhER1lRZ3JPRzlndUIrYz0=Lucas Beniermann, Trainer SV Meppen: "Für uns ist es brutal anstrengend in der Liga. Ich ziehe meinen Hut, wie meine Mannschaft in der 2. Halbzeit zurückgekommen ist."Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=N1I0V05QR2taeHhlZmxPSm5ndGZPQlpYNkJkQ3BYc1FMVVJNdmx3T0F1MD0=Fußball live bei MagentaSportAlle Spiele der 3. Liga und der Google Pixel Frauen-Bundesliga live. Die 3. Liga an jedem Spieltag zusätzlich auch in der Konferenz. Außerdem internationaler Spitzenfußball live bei Sportdigital FUSSBALL und Sportdigital1+ sowie noch mehr deutscher Fußball bei DFB.TV.3. Liga | 16. SpieltagFreitag, 04.12.2026ab 18.30 Uhr: MSV Duisburg - Waldhof MannheimSamstag, 05.12.2026ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: SC Verl - FC Ingolstadt, VfB Stuttgart II - Sonnenhof Großaspach, Fortuna Köln - Hansa Rostock, SV Meppen - Rot-Weiss Essen, Würzburger Kickers - Viktoria Köln,ab 16.15 Uhr: Fortuna Düsseldorf - Wehen WiesbadenSonntag, 06.12.2026ab 13.15 Uhr: Jahn Regensburg - Preußen Münsterab 16.15 Uhr: TSG Hoffenheim II - 1. FC Saarbrückenab 19.15 Uhr: Alemannia Aachen - TSV HavelseSonntag, 29.11.2026ab 13.15 Uhr: Viktoria Köln - Fortuna Kölnab 16.15 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - SV Meppenab 19.15 Uhr: FC Ingolstadt - Jahn RegensburgPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6400059