München (ots) -Die Löwen Frankfurt beenden durch einen 2:1-Sieg in Nürnberg ihre Niederlagenserie von 6 Spielen in Folge. "Gestern hatten wir eine Mannschaftszusammenkunft, die war wahrscheinlich überlebenswichtig für uns. Nur die Spieler, da wurde alles auf den Tisch gepackt, was auf dem Herzen liegt", verrät Daniel Pfaffengut und fügt hinzu: "Heute haben wir Charakter gezeigt und Löwen-Eishockey gespielt. Wir müssen den Wind mitnehmen und weiter Spaß haben am hart arbeiten." Auf Nürnberger Seite kann man sich "nicht viel vorwerfen". "Im Endeffekt ist es am Ende ein Fehler von mir an der blauen Linie, ich verliere die Scheibe und es gibt den Konter zum 2:1. Das geht auf meine Kappe", zeigt sich Nürnbergs Marcus Weber selbstkritisch. Frankfurt bleibt Letzter.November ist der Monat des EHC Red Bull München. In allen November-Spielen punkteten die Münchner (Siege, eine Niederlage nach Penalty-Shootout). Zudem feiert der EHC den sechsten Heimsieg in Folge. "Die Länderspielpause hat uns gutgetan. Wir haben viele Videos geschaut und ab und zu den Finger in die Wunde gelegt. In den letzten Wochen hat man gesehen, zu was wir in der Lage sind. Wir ziehen alle an einem Strang", erklärt Maximilian Kastner den Münchner Lauf. Er selbst erzielte beim 4:0-Derbysieg gegen Straubing sein erstes Saisontor. "Ein bisschen Druck fällt von den Schultern ab", scherzt Kastner.Die Iserlohn Roosters feiern im 11. Anlauf den ersten Auswärtssieg der Saison. "Wir haben alles richtig gemacht, die kleinen Dinge richtig gemacht, das Spiel einfach gehalten und uns belohnt", freut sich Norwin Panocha nach dem 3:2-Sieg in Krefeld. Bei den Krefeld Pinguinen und insbesondere Marcel Müller herrscht dagegen großer Frust über die Niederlage - Vorletzter. Sein Fazit: "Scheiße, schlecht." Sehr stark hingegen ist die Aktion nach Spielende. Die Krefeld Pinguine und die Aids-Hilfe sammelten Spenden. Dafür wurden von den Fans hunderte Kuscheltiere aufs Eis geworfen, die an Kinder in der Weihnachtszeit verteilt werden.Tabellenführer Berlin hat Probleme gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven, der 2:1-Sieg erfolgt erst im Shootout. Als "Teamerfolg" beschreibt Berlins Liam Kirk den Erfolg vor dem Hinspiel im Viertelfinale der Champions Hockey League (CHL) gegen den tschechischen Klub Dynamo Pardubice (live bei MagentaSport ab 18.45 Uhr) am Mittwoch. Großes Thema war die Zukunft von Topstar Ty Ronning, dessen Vertrag nach der Saison ausläuft und an dem der SC Bern bereits öffentlich sein Interesse bekundet hat. "Dazu äußern wir uns nicht. Wir würden ihn natürlich super gerne in Berlin halten, das ist kein Geheimnis. Wer alles an ihm interessiert ist oder mit wem er schon gesprochen hat, wissen wir nicht bzw. würden wir auch nichts zu sagen. Dass es nach eigener Aussage Interesse aus Bern an Ty gibt, ist völlig normal und okay", kommentiert Berlins Geschäftsführer Thomas Bothstehe. Bern ist der Klub des Ex-Eisbären-Coach Serge Aubin.Ronning spielt seit der Saison 2022/23 in der Liga und erzielte seither 122 Tore - Bestwert aller Spieler. Zudem wurde er dreimal mit Berlin Meister und hat in 174 DEL-Partien für die Eisbären 111 Tore geschossen sowie 100 Assists geliefert. Eine Bestmarke stellte er in der Saison 2024/2025 auf - er punktet in 28 Partien hintereinander.Einen Bestwert in der DEL-Statistik stellt Daniel Pietta beim 4:1 der Ingolstädter bei "müden" Kölnern ein. Wenige Sekunden vor dem Ende zieht er mit seinem Assist zum 4:1 er mit Patrick Reimer gleich, der noch den DEL-Scoring-Rekord mit 859 Punkten hält. "Wenn ich sage, dass es mir nichts bedeutet, wäre es gelogen. Es ist eine coole Auszeichnung", sagt Pietta auf die eingestellte Bestmarke.Nachfolgend die Clips und Stimmen vom 21. Spieltag der PENNY DEL. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Mit Eishockey bei MagentaSport geht es am Mittwoch mit dem Viertelfinal-Hinspiel der Champions Hockey League zwischen den Kölner Haien und Dynamo Pardubice weiter. In der DEL geht es am Donnerstag weiter - live ab 19.15 Uhr mit dem Duell zwischen den Straubing Tigers und den Augsburg Panther.EHC Red Bull München - Straubing Tigers 3:0 | Derbysieg gegen Straubing! München punktet im November 2026 immerAlle Tore der Partie im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TDNMckxnRlk5cTdNS0E0WFF3NUdPemwvWk1NMUpYcjhKTUFGWVZTSDVLVT0=Maximilian Kastner, EHC Red Bull München über sein 1.Saisontor: "Ein bisschen Druck fällt von den Schultern ab." Über das Spiel: "Wir haben am Freitag (1:2 n.SO in Iserlohn) nicht die Erwartungen erfüllt, deswegen war es umso wichtiger heute die drei Punkte zu holen. Wenig Zeit und Raum für den Gegner ist der Schlüssel." Über den erfolgreichen November: "Die Länderspielpause hat uns gutgetan. Wir haben viele Videos geschaut und ab und zu den Finger in die Wunde gelegt. In den letzten Wochen hat man gesehen, zu was wir in der Lage sind. Wir ziehen alle an einem Strang." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cWdhQjBnSVh0MmtDQ0tYMFlhbUFBVWdyeldnaGRxRElVTHI2UEd3NUx0ST0=Adrian Klein, Straubing Tigers: "Wir haben eine Strafe bekommen und dann ist unser Spiel zusammengebrochen und wir haben die ersten Gegentore gefressen. Wir tun uns allgemein schwer im Moment mit dem Tore schießen. Wir brauchen mal einen, der ein ekliges Tor macht." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Q0tVakxRbHU3TWJSdWtWK3d5T0tKTHRMSXk4U1U1UEs3WnVXdzhRRGtwMD0=Nürnberg Ice Tigers - Löwen Frankfurt 1:2 | Löwen beenden Niederlagenserie - Pfaffengut verrät: "Gestern hatten wir eine Mannschaftszusammenkunft, die war wahrscheinlich überlebenswichtig für uns"Alle Tore der Partie im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=N1VWVjNRejcwTnBQeEpablcyYlBFYXBjc1BKbEpOWjEwa25sbjlqZEpzaz0=Nürnberg geht wunderschön in Führung! Greg Meireles verwertet den Traumpass von Thomas Heigl zum 1:0 für die Ice Tigers. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZmZXZmIzSGxrSmlEV3J4R0tIeisrWWEweHFFeHNSbW9iYmVORWp2TG9vRT0=Doppelschlag! Innerhalb von 65 Sekunden dreht Frankfurt die Partie. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Y3E2UXRXaEJ5NUlsZzNZV1VIVUhHbFU3TkprUk80eWR6bndXRjRVTjMxND0=Marcus Weber, Nürnberg Ice Tigers: "Im Endeffekt ist es am Ende ein Fehler von mir an der blauen Linie, ich verliere die Scheibe und es gibt den Konter zum 2:1. Das geht auf meine Kappe. Wir können uns eigentlich nicht viel vorwerfen. Mit nur einem Tor ist es schwer zu gewinnen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MVB1WktlekluYVJ3blhoU29jTkV3T0hDVEJSem5hc1Y3NnRrQmVvMDRiST0=Daniel Pfaffengut, Löwen Frankfurt: "Gestern hatten wir eine Mannschaftszusammenkunft, die war wahrscheinlich überlebenswichtig für uns. Nur die Spieler, da wurde alles auf den Tisch gepackt, was auf dem Herzen liegt. Dann haben wir trainiert und sind heute hierhergefahren. Heute haben wir Charakter gezeigt und Löwen-Eishockey gespielt. Wir müssen den Wind mitnehmen und weiter Spaß haben am hart arbeiten." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=akl4UDZKNTcvM09wL243K2E5TXNtNXF3eHVHWE1WenFLNU14T09WNkd1QT0=Krefeld Pinguine - Iserlohn Roosters 2:3 | "Wir haben alles richtig gemacht": Iserlohn feiert ersten AuswärtssiegAlle Tore der Partie im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NGd5L3RNdFo2L3p4bXFvdTVLNUhVZ2tDUHNxVUQ0TWpBNENSZUQ1QnR0ND0=Nach dem Spiel fliegen hunderte Kuscheltiere aufs Eis, die die Fans für Kinder in der Weihnachtszeit spenden. Eine tolle Aktion der Krefeld Pinguine in Zusammenarbeit mit der Aids-Hilfe. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RjVkanVQellQdVBsS28vU0ZsbmhWVnFFY1YxbHQ4bit2Sk0zWnU3ZytpOD0=Marcel Müller, Krefeld Pinguine mit dem Fazit zum Spiel: "Scheiße, schlecht." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZTNtcEljc0NpVXVZcXdnRkNrM2hWK1BJdllUWndBMEpRaC9WYnZ2ZEJQcz0=Norwin Panocha, Iserlohn Roosters: "Wir haben alles richtig gemacht, die kleinen Dinge richtig gemacht, das Spiel einfach gehalten und uns belohnt." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cCtKZ1E5WEN1UG1aZDZIMWsrOE1FMFYwajZPZkNoSHVtSFFxMXZqbGd5RT0=Eisbären Berlin - Fischtown Pinguins 2:1 (SO) | Krimi in Berlin! "Heute ist es ein Teamerfolg"Alle Tore der Partie im Clip:clipro.tv/player?publishJobID=SzRhZXRSamFFZUlER3NlaWVqU0RTU1lFMFR6NExyN1V2YnNlMVJ5RWF4RT0=Thomas Bothstede, Geschäftsführer Eisbären Berlin, über das Interesse des SC Bern an Ty Ronning: "Ich glaube, dass das ganz normal ist, gerade ein Spieler wie Ty, dessen Vertrag ausläuft, bei anderen Vereinen im Gespräch ist. Dazu äußern wir uns nicht. Wir würden ihn natürlich super gerne in Berlin halten, das ist kein Geheimnis. Wer alles an ihm interessiert ist oder mit wem er schon gesprochen hat, wissen wir nicht bzw. würden wir auch nichts zu sagen. Das es nach eigener Aussage Interesse aus Bern an Ty gibt, ist völlig normal und okay."Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=Q3dtNXhiWUY2TkJWMWF4VVZGWnhKWVljeDZhelNxamdjSjdyd2xEQnEzTT0=Liam Kirk, Spieler Eisbären Berlin: "Sie haben wirklich gut gespielt und der Goali war richtig stark. Es ist unser drittes Spiel in der Woche. Wir haben einen guten Job gemacht und am Ende haben wir das Spiel gewonnen. Wir haben eine ziemlich gute Gruppe und jede erkennt seine Rolle und wie er der Mannschaft helfen kann. Es ist heute ein Teamerfolg."Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=Wnc0UFVpWnczTElWZHRhWlRnc0xqb3JHT095UjQ0Y3dOSmxJanNFMGVpMD0=Kristers Gudlevskis, Goalie Fischtown Pinguins: "Wir haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht. Wir hätten die Führung vielleicht etwas besser verteidigen können, aber am Ende spielen wir gegen den Tabellenführer. Der Punkt tut uns trotzdem gut." Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=VzIwVjl2UXo3UlR1L0d1Vm5UQzg1TktUcFhsUWUwSTBvK1EvTWoyemZYMD0=Kölner Haie - ERC Ingolstadt 1:4 | Pietta stellt DEL-Scoring-Rekord ein: "Würde lügen, wenn es mir nichts bedeutet"Alle Tore der Partie im Clip:clipro.tv/player?publishJobID=TVVSZmluN3gzQXNhVCtPWHpIVTRnMUdPaitldzhjdW5VMjdJRFpKUVpmOD0=Daniel Pietta, ERC Ingolstadt, über den eingestellte DEL-Scoring-Rekord: "Wenn ich sage, dass es mir nichts bedeutet, wäre es gelogen. Es ist eine coole Auszeichnung. Wenn man Spiele gewinnt und gute Mitspieler hat, scored man. Das macht es einfacher und ich hatte das Glück, viele gute Mitspieler gehabt zu haben. Es ist ein Empty-Net und es ist nur gleichgezogen, aber passt schon. Wichtig war, dass wir heute gewonnen haben." Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=c0NJajlaVDh5UzZCdGtESU5kZE1ueTV6L0NqVjVVUkJUTU1rM2lQNmVFUT0=Max Kammerer, Spieler Kölner Haie: "Ingolstadt hat richtig gut verteidigt. Sie haben das System umgestellt und es sehr gut gemacht. Mit Sicherheit spielt die Müdigkeit mal eine Rolle. Aber wir können es nicht ändern und müssen wir angreifen." Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=ZXBsakV1bnI2d3V6Vm51MVpZbkd3TTZOdXM5eElRelMzbldNdWRJL05tUT0=Adler Mannheim - Augsburger Panther 1:3 | Augsburg nach Sieg in Mannheim hungrig: "Wollen eine Schippe drauflegen"Alle Tore der Partie im Clip:clipro.tv/player?publishJobID=ZStvRkhxbDduL2JzRklqK1NiVk5JYkpRWkhaWnJzYjQ1UUl0dmRsSThOMD0=Dan Renouf, Spieler Adler Mannheim: "Die mentale oder körperliche Belastung aufgrund der vielen Spiele wäre eine Ausrede. Heute hat es vor allem an der Chancenverwertung gemangelt."Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=c0NJajlaVDh5UzZCdGtESU5kZE1ueTV6L0NqVjVVUkJUTU1rM2lQNmVFUT0=Enrico Henriguez, Spieler Augsburg Panther: "Wir haben alle sehr gut gearbeitet und bei uns war der Wille etwas mehr da. Die Jungs haben Spaß. Wir wollen Spiele gewinnen und dieses Jahr noch eine Schippe drauflegen."Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=WENqNHJyTDVBNDBUbmpudDQvU3Z0bHJqaDRaNWJIWnUvYVhqZmNlQytYYz0=Eishockey live bei MagentaSport und MagentaTVAktueller Programm-Überblick: www.magentasport.deChampions Hockey League | Viertelfinale - HinspielMittwoch, 02.12.2026ab 18.45 Uhr: Eisbären Berlin - Dynamo PardubicePENNY DEL | 22. SpieltagDonnerstag, 03.12.2026ab 19.15 Uhr: Straubing Tigers - Augsburger PantherFreitag, 04.12.2026ab 19 Uhr in der Konferenz und ab 19.15 Uhr im Einzelspiel: Nürnberg Ice Tigers - Eisbären Berlin, Löwen Frankfurt - Kölner Haie, Adler Mannheim - Grizzlys Wolfsburg, Fischtown Pinguins - Krefeld Pinguine, ERC Ingolstadt - Iserlohn Roosters, EHC Red Bull München - Schwenninger Wild WingsPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6400052