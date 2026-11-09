Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA: Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf der Magirus Firefighter Business Unit an Morita Holdings Corporation - Defense-Geschäft verbleibt bei Mutares und wird als eigenständiges Unternehmen unter neuer Marke fortgeführt - Teilverkauf des zivilen Geschäfts: Mutares veräußert die Magirus Firefighter Business Unit. - Magirus Firefighter ist eine bekannte Marke und führender Anbieter von Lösungen für die Brandbekämpfung mit guter Kapazitätsauslastung, einem Auftragsbestand von ca. EUR 780 Mio. für die kommenden Jahre und einem erwarteten Umsatzniveau von ca. EUR 400 Mio. in 2026. - Mutares behält das Defense-Geschäft mit hohen Wachstumsraten und erheblichem Zukunftspotenzial: Mutares baut es weiter in Richtung Verteidigungsfahrzeuge und Systemlösungen aus, führt Gespräche mit mehreren großen Marktteilnehmern und wird das Geschäft eigenständig unter neuer Marke fortführen. - Equity Value von EUR 65 Mio. Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) ("Mutares") hat eine Vereinbarung über den Verkauf der Magirus Firefighter Business Unit an die Morita Holdings Corporation ("MORITA"), einen japanischen Hersteller von Feuerwehrfahrzeugen und Spezialfahrzeugen, für einen Equity Value von EUR 65 Mio. unterzeichnet. MORITA ist in Asien bereits ein führender Marktteilnehmer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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