Der deutsche Leitindex lässt zu Wochenbeginn nichts anbrennen und überspringt erneut die wichtige Marke von 26.000 Punkten. Damit macht der DAX einen Teil der in den letzten Tagen erlittenen Kursverluste wett. Die Rückkehr über die 26.000er-Marke öffnet dem Index wieder die Tür in Richtung Jahresendrallye - zumindest einen Spalt breit.Ölpreise kommen zu Wochenbeginn zurück Maßgeblichen Anteil am bis dato guten Wochenstart des DAX hatten die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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