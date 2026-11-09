Mutares meldet den nächsten bedeutenden Exit: Die Beteiligungsgesellschaft verkauft das Feuerwehrgeschäft von Magirus für einen Eigenkapitalwert von 65 Millionen Euro an den japanischen Spezialfahrzeughersteller Morita Holdings. Besonders spannend ist dabei, was Mutares nicht verkauft: Das wachstumsstarke Defense-Geschäft bleibt im Konzern und soll eigenständig weiterentwickelt werden. Damit verbindet Mutares einen erfolgreichen Unternehmensverkauf mit einer strategischen Neuausrichtung im Verteidigungssektor. Was bedeutet das für die Mutares Aktie? Mutares verkauft Magirus-Feuerwehrgeschäft für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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