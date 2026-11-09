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Dow Jones News
09.11.2026 15:33 Uhr
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MÄRKTE USA/Aktien auf Erholungskurs erwartet - Nvidia unter Druck

DJ MÄRKTE USA/Aktien auf Erholungskurs erwartet - Nvidia unter Druck

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Für den Start der US-Börsen am Montag deutet sich eine Fortsetzung der am Freitag gesehenen ersten Erholung an, nachdem am Donnerstag insbesondere Technologieaktien schwer unter die Räder gekommen waren. Marktteilnehmer sehen den Technologiesektor nach einem der heftigsten Ausverkäufe der jüngeren Geschichte gleichwohl fundamental als erschüttert an. Auslöser waren Befürchtungen, dass der klare Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen Regulierungen und strengere Umweltauflagen für energiehungrige Rechenzentren nach sich ziehen könnten, was die ohnehin schon lange schwelenden Bedenken über die Rentabilität der immensen KI-Investitionen noch verschärfte.

Zur Stimmungsaufhellung tragen weiter fallende Ölpreise bei, daneben die Mitteilung Chinas, die Aussetzung von zusätzlichen Zöllen in Höhe von 24 Prozentauf US-Waren um weitere zwei Monate zu verlängern. Unabhängig davon kündigte das chinesische Verkehrsministerium an, die Aussetzung von Sonderhafengebühren für US-Schiffe zu verlängern.

Im Blick haben die Börsianer bereits Preisdaten aus den USA. Am Dienstag wird der Verbraucherpreisindex für Oktober veröffentlicht, am Freitag der Index der Erzeugerpreise. Nach dem überraschend starken Arbeitsmarktbericht für Oktober am vergangenen Freitag wird am Zinsterminmarkt eine gut 80-prozentige Wahrscheinlichkeit eingepreist, dass die US-Notenbank am 9. Dezember eine weitere Zinserhöhung beschließen wird. Bei den Renditen am Anleihemarkt tut sich aktuell wenig, die Zehnjahresrendite liegt 2 Basispunkte tiefer bei 4,84 Prozent.

Der Dollar gibt deutlich nach, der Euro zieht auf 1,1190 Dollar an, von rund 1,1140 am späten Freitag. EZB-Präsidentin Lagarde deutete in einem Interview an, dass die EZB auf der Ratssitzung im nächsten Monat die Zinsen erneut anheben wird.

Die Ölpreise setzen ihren Rückgang der vergangenen Woche dynamisch fort, nachdem Präsident Donald Trump die Wahrscheinlichkeit weiterer US-Angriffe auf den Iran heruntergespielt hat, solange die Friedensverhandlungen weiter Fortschritte machten. Das dämpft Inflationssorgen und damit auch Zinserhöhungsspekulationen. Brent-Öl verbilligt sich um 4,5 Prozent auf knapp unter 94 Dollar.

Bei den Einzelwerten am Aktienmarkt dominiert Nividia die Schlagzeilen. Die Aktie des KI-Vorzeigeunternehmens steht vorbörslich stark unter Druck und verliert über 5 Prozent, während der Future des technologielastigen Nasdaq-Index 0,8 Prozent im Plus liegt. Das Nvidia-Board leitete am Wochenende eine Untersuchung ein, nachdem Unternehmenschef Jensen Huang eine Affäre mit Alice Huang eingeräumt hatte, einer Geschäftsfrau, die von US-Geheimdiensten verdächtigt wird, als chinesische Spionin zu agieren. Angesichts von Huangs zentraler Rolle für den Erfolg von Nvidia und die allgemeine KI-Investment-Story sorge das für Verunsicherung, heißt es im Handel.

In Anbetracht der neuen politischen Unwägbarkeiten für den KI-Sektor haben die Akteure an den Börsen umso mehr Geschäftszahlen aus der Branche im Blick. Unter anderem wird der Cloud-Computing-Anbieter Coreweave, ein zentraler Akteur beim Ausbau der KI-Infrastruktur, am Dienstag berichten. Coreweave werden knapp 3 Prozent schwächer erwartet. Am Donnerstag folgen die Ergebnisse des Halbleiter-Ausrüstungsriesen Applied Materials und des Netzwerkgiganten Cisco Systems. Das Augenmerk wird dann besonders Hinweisen über eine möglicherweise nachlassende Nachfrage gelten.

Die Investmentgesellschaft KKR verzeichnete einen höheren Quartalsgewinn als im Vorjahr und schnitt auch besser ab, als Analysten geschätzt hatten. Die Aktie wird knapp 1 Prozent fester erwartet.

JP Morgan hat Alphabet von seiner Favoritenliste gestrichen und Meta Platforms hinzugefügt. KI-gesteuerte Werbegewinne und neue Monetarisierungsmöglichkeiten machten Meta zur attraktiveren Internetaktie, glauben die Analysten. Neben Meta ist Amazon die bevorzugte Empfehlung der Analysten bei Internetaktien. Meta ziehen um knapp 3 Prozent an, Alphabet um 2,3 und Amazon um 3,1 Prozent. 

US-Treasuries  Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre       4,53 +0,00    4,55      4,50 
5 Jahre       4,64 -0,01    4,67      4,63 
10 Jahre      4,84 -0,02    4,89      4,84 
 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:25 Uhr 
EUR/USD      1,1192  +0,4   0,0049     1,1143     1,1148 
EUR/JPY      176,7  +0,1   0,1600     176,54    176,5400 
EUR/CHF      0,9167  +0,3   0,0029     0,9138     0,9139 
EUR/GBP      0,8344  NULL   0,0000     0,8344     0,8341 
USD/JPY      157,87  -0,4  -0,5800     158,45    158,3400 
GBP/USD      1,3412  +0,5   0,0063     1,3349     1,3361 
USD/CNY      6,6727  -0,1  -0,0033     6,6760     6,6760 
USD/CNH      6,671  -0,0  -0,0026     6,6736     6,6714 
AUS/USD      0,6892  +0,4   0,0029     0,6863     0,6876 
Bitcoin/USD  74.643,57  +0,8   596,37    74.047,20   75.656,64 
 
 
ROHOEL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     87,10  -4,1   -3,73      90,83 
Brent/ICE       94  -4,4   -4,32      98,32 
 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      4.120,89  +1,4   55,26    4.065,63 
Silber       52,65  +1,5    0,78      51,87 
Platin     1.553,94  +1,3   20,66    1.533,28 
 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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November 09, 2026 09:02 ET (14:02 GMT)

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Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

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