Neuss (ots) -Der Rotweinfleck auf dem hellen Teppich, Pizzareste auf dem Sofa oder schlammige Pfotenabdrücke auf dem Läufer im Flur: Flecken in Textilien lassen sich oft nur mühsam entfernen - und danach bleibt die Stelle noch stundenlang feucht. Mit dem CARPET ONE Spot DualHeat bringt Tineco einen kompakten Teppich- und Polsterreiniger auf den Markt, der hartnäckige Flecken wahlweise mit 70 °C heißem Wasser oder 100 °C heißem Dampf löst und die gereinigte Stelle anschließend direkt trocknet. Das Gerät kombiniert drei konkrete Vorteile: Wärme, die Schmutz gründlich löst und Textilien dabei schont, eine Trocknung, die gereinigte Flächen in rund drei Minuten wieder nutzbar macht, und vielseitiges Zubehör, mit dem sich neben Teppichen und Polstern auch Matratzen, Autositze oder sogar glatte Flächen im Badezimmer reinigen lassen. Mit dem CARPET ONE Spot DualHeat überträgt Tineco - weltweit führender Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt und Teil der ECOVACS Gruppe - sein Markenversprechen "Every Generation, A New Definition" auf die Pflege von Teppichen und Polstern.DualHeat: Heißes Wasser und Dampf für jeden FleckHerzstück des Geräts ist die DualHeat-Technologie: Je nach Verschmutzung arbeitet der CARPET ONE Spot DualHeat mit 70 °C heißem Wasser oder mit 100 °C heißem Dampf. Das heiße Wasser löst Fett und hartnäckige Flecken schneller und verstärkt die Wirkung der Reinigungslösung, bleibt dabei aber schonend genug für empfindliche Stoffe. Der Dampf dringt tief in die Fasern ein und eignet sich besonders für stark verschmutzte Stellen. Über vier Reinigungsmodi lässt sich die passende Stufe wählen: "Cool Clean" mit Wasser in Raumtemperatur für frische Flecken und empfindliche Textilien, "Warm Clean" mit heißem Wasser für Fett und eingetretenen Schmutz, "Steam Clean" für hartnäckige Flecken und "Boost Steam" mit konzentriertem Dampf für starke Fettverschmutzungen.Während der Reinigung arbeitet das Gerät durchgehend mit Frischwasser oder Dampf: Sauberes Wasser löst eingelagerten Schmutz in den Fasern, während Schmutzwasser und gelöste Partikel gleichzeitig mit 17 kPa Saugkraft aufgenommen werden. So wird kein Schmutzwasser erneut verteilt, und es bleibt weniger Feuchtigkeit im Gewebe zurück. Der Bürstenaufsatz mit breiter Öffnung deckt dabei eine größere Fläche ab und nimmt das Schmutzwasser direkt auf. Vorbehandlungsmittel und Reinigungslösung sind bereits im Lieferumfang enthalten, der Ablauf ist denkbar einfach: Lösung einfüllen, Fleck vorbehandeln, mit Heißwasser oder Dampf bearbeiten, ausbürsten und absaugen.Trocken in rund drei Minuten dank FlipDryWer Polster oder Teppiche reinigt, kennt das Problem: Die Stelle ist sauber, aber noch lange nicht wieder nutzbar. Hier setzt die FlipDry-Technologie an. Eine ausklappbare Trocknungsplatte leitet 70 °C warme Luft mit einer Strömungsgeschwindigkeit von 4,2 m/s bis zu 15 Millimeter tief in das Gewebe - im Modus "Max Dry" ist die behandelte Stelle laut Tineco-Labordaten in rund drei Minuten trocken. Für hitzeempfindliche Stoffe steht mit "Soft Dry" ein schonender Trocknungsmodus mit sanfterer Warmluft zur Verfügung. Die Trocknungsplatte lässt sich im gewünschten Winkel einstellen und leitet den Luftstrom gezielt an die richtige Stelle - auf dem Teppich ebenso wie auf Sofa, Matratze oder Autositz. Lieblingssessel, Kinderbett oder Hundekörbchen sind damit schnell wieder einsatzbereit.Ein Gerät, viele OberflächenDer CARPET ONE Spot DualHeat ist nicht auf den Teppich beschränkt: Ob Polstermöbel, Treppen, Vorhänge, Matratzen, Haustierbetten oder Autoinnenräume - das Gerät reinigt Textilien in der ganzen Wohnung und auch unterwegs. Zum Lieferumfang gehören eine Polsterbürste, die sich mit dem Abzieheraufsatz auch für Spiegel, Fenster und Oberflächen im Badezimmer nutzen lässt, sowie eine Fugenbürste für enge Zwischenräume und Kanten. Das 3,5 Meter lange Netzkabel und der 1,5 Meter lange Schlauch sorgen für ausreichend Bewegungsfreiheit, etwa im Auto oder auf großen Teppichflächen, ohne ständig die Steckdose wechseln zu müssen.Kompakt, durchdacht und leicht zu pflegenMit einem Gewicht von 5 Kilogramm und Maßen von rund 17 x 31 x 28 Zentimetern lässt sich der CARPET ONE Spot DualHeat am Tragegriff bequem von Raum zu Raum tragen und platzsparend im Schrank verstauen. Frisch- und Schmutzwasser sind in einem 2-in-1-Wassertank untergebracht, der 1,2 Liter Frischwasser und 0,9 Liter Schmutzwasser fasst. Die mechanische Entschäumungstechnologie reduziert die Schaumbildung im Schmutzwassertank, sodass mehr Volumen tatsächlich nutzbar ist und die Reinigung seltener unterbrochen werden muss.Nach dem Einsatz spült die Schlauch-Selbstreinigung mit einem kräftigen Wasserstrom Schmutz und Rückstände aus dem Schlauch - unterstützt von einem eigenen Selbstreinigungsaufsatz. Akustische Hinweise (Smart Beep) und eine LED-Statusanzeige informieren dabei jederzeit über den Gerätestatus.Verfügbarkeit und PreisDer CARPET ONE Spot DualHeat ist zu einem UVP von 249 Euro ab sofort bei Amazon, Tineco und Otto erhältlich.Im Lieferumfang enthalten sind eine Polsterbürste, eine Fugenbürste, ein Selbstreinigungsaufsatz, ein Abzieheraufsatz, eine Teppichpflege- und Tiefenreinigungslösung sowie ein Vorbehandlungsmittel.Pressekontakt:Jynnejjane.wang@tineco.comOriginal-Content von: ECOVACS GLOBAL PTE. LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158602/6387091