Bern - agineo, ein Unternehmen der Materna-Gruppe und ServiceNow Elite Partner, bringt den AI Control Tower as a Service jetzt auch auf den Schweizer Markt. Die Technologie basiert auf dem ServiceNow Super Intelligence Control Tower (SI Control Tower) und ermöglicht die zentrale Erfassung verschiedener KI-Assets. Zudem unterstützt sie das Governance-, Risiko- und Compliance-Management über den gesamten KI-Lebenszyklus hinweg. Mit den Managed Services, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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