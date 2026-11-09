Berlin - Der Bundeshaushalt 2027 sieht erhebliche Kürzungen im sozialen Bereich vor, die laut einer neuen Studie zu 60 Prozent Frauen betreffen.



Besonders betroffen sind der Erhebung zufolge, die der Deutsche Frauenrat und das Dezernat Zukunft am Montag in Berlin vorstellten, Kürzungen beim Wohngeld, in Kitas, beim Sofortzuschlag im Kinderzuschlag, beim Unterhaltsvorschuss sowie in der Pflege- und Krankenversicherung. Insgesamt beliefen sich die Kürzungen auf 8,4 Milliarden Euro, wovon rund fünf Milliarden Euro Frauen träfen.



Ein zentraler Grund für die überproportionale Betroffenheit von Frauen ist laut den Forschern die ungleiche Verteilung von unbezahlter Sorgearbeit. Frauen investierten wöchentlich neun Stunden mehr in Kinderbetreuung, Pflege und Haushalt als Männer, was häufig zu Teilzeitarbeit oder Erwerbsunterbrechungen führe. Diese Umstände führten dazu, dass Frauen im Laufe ihres Erwerbslebens in Westdeutschland 45 Prozent weniger verdienten als Männer und stärker auf Sozialleistungen angewiesen seien.



Langfristig könnten gezielte Reformen, die Frauen die Erwerbstätigkeit erleichterten, den Bedarf an Sozialleistungen reduzieren, hieß es weiter. Ein Ausbau von Kita-, Ganztags- und Pflegeplätzen sowie eine Reform des Ehegattensplittings könnten Frauen die Erwerbstätigkeit erleichtern und das Arbeitskräftepotenzial erhöhen. Bis 2031 könnte ein solches Reformpaket den Forschern zufolge die Erwerbstätigkeit von Frauen um 209.000 Vollzeitäquivalente steigern und die öffentlichen Haushalte um 4,5 Milliarden Euro entlasten.





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