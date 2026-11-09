DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PERU 15/27 RPEA US715638BU55 10.11.2026 HZE/EOT
PERU 19/30 US715638DA73 10.11.2026 HZE/EOT
PERU 20/31 US715638DF60 10.11.2026 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PERU 15/27 RPEA US715638BU55 10.11.2026 HZE/EOT
PERU 19/30 US715638DA73 10.11.2026 HZE/EOT
PERU 20/31 US715638DF60 10.11.2026 HZE/EOT
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