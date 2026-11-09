NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag im Tagesverlauf immer stärker unter Druck geraten. So nahmen die Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Kriegs zwischen den USA und dem Iran zu. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Januar kostete zuletzt 93,70 US-Dollar. Das waren 4,70 Prozent weniger als am Freitag.

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor neue großangelegte US-Angriffe im Iran als "höchst unwahrscheinlich" bezeichnet, solange es Fortschritte in den Verhandlungen gibt. "Es hängt davon ab, ob sie ein sehr starkes Abkommen unterzeichnen oder nicht", sagte Trump am Wochenende in einem Telefoninterview des Nachrichtensenders CNN mit Bezug auf die Führung des Iran.

Allerdings dämpfte US-Außenminister Marco Rubio die Erwartungen an einen baldigen Durchbruch bei den Gesprächen mit dem Iran. Bei Verhandlungen zu einem Ende des Iran-Kriegs sei keine Einigung in Sicht. Er habe keine Fortschritte mitzuteilen, sagte Rubio vor Journalisten in Washington. Iranische Forderungen seien "nicht einfach nur inakzeptabel, sondern in manchen Fällen auch empörend, lachhaft und wirklich unrealistisch" gewesen. Er würde nicht sagen, dass man "an der Schwelle zu einem Durchbruch" stehe.

Am Nachmittag belasteten Nachrichten über Fortschritte bei den Verhandlungen über die Öffnung der Straße von Hormus die Preise dann weiter. "Der US-Präsident wird sich mit dem Premierminister von Katar treffen, der einen Vorschlag aus Teheran mitbringt, wonach die Straße von Hormus im Gegenzug für die Freigabe von eingefrorenen Geldern in Höhe von 8 Milliarden Dollar wieder geöffnet werden soll", berichtete die Tageszeitung "Israel HaYmon" unter Berufung auf eine diplomatische Quelle. Ein katarischer Regierungsvertreter erklärte jedoch der Nachrichtenagentur Bloomberg, dass die Berichte falsch seien. Die Verhandlungen würden fortgesetzt, so der Regierungsvertreter.

Seit dem Sechsmonatshoch Ende Oktober sind die Ölpreise deutlich gesunken. Nach dem Wahlsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen rechnen die Anleger zunehmend damit, dass eine größere Eskalation des Konflikts ausbleibt. Auch der Krieg zwischen Russland und der Ukraine bleibt ein wichtiger Einflussfaktor für den Ölmarkt./jsl//mis