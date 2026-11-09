Die SAP-Aktie hat den Rückschlag vom Freitag schnell weggesteckt. JPMorgan hat den Softwarekonzern am heutigen Montag von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel um 100 € auf 275 € angehoben. Daraufhin stieg die Aktie um 2,1% auf 215,15 € und liegt damit nur noch knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 220,40 €. Zum Wochenausklang hatte sie noch 3,4% eingebüßt, als KI- und Chipwerte auf breiter Front unter Druck gerieten. Damit stellt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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