Die erste "Kind 50"-Liste würdigt die Menschen hinter diesem Meilenstein und zeigt, wie Hilfe Menschen einander näherbringt.

GoFundMe gab heute bekannt, dass seine weltweite Community die Marke von $50 Milliarden an Spendengeldern überschritten hat, die zur Unterstützung von Einzelpersonen und gemeinnützigen Organisationen auf der ganzen Welt gesammelt wurden. Mehr als 200 Millionen Menschen haben über GoFundMe gespendet, und fast 40 davon haben mehr als einmal gespendet ein Beleg dafür, in welchem außergewöhnlichen Ausmaß Menschen füreinander da sind und immer wieder zurückkommen, um zu helfen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261109990965/de/

Celebrating $50B raised on GoFundMe with The Kind 50 From showing up for a friend in need to mobilizing entire communities, The Kind 50 celebrates people and organizations whose acts of kindness on and off GoFundMe made an impact over the past year and inspired others to help.

Um diesen Meilenstein zu feiern, führt GoFundMe die Liste The Kind 50 ein, eine Ehrung der freundlichsten Menschen des Internets. Die erste Liste umfasst 50 Geschichten von Einzelpersonen und gemeinnützigen Organisationen, die ein Bedürfnis erkannt, sich engagiert und andere zusammengebracht haben, um zu helfen. Auf der Liste steht unter anderem ein Viertklässler namens Declan, der innerhalb eines Monats 300 Meilen mit dem Fahrrad zurückgelegt hat, um die Krebsforschung zu unterstützen; Candace und Diana, beste Freundinnen seit 50 Jahren, die das Land mit ihrer gegenseitigen Unterstützung inspirierten; Lupita Nyong'o, die eine Spendenaktion und Aufklärungskampagne für die Myomforschung leitete; die "Swifties" für ihre wiederholten großzügigen Taten im Internet sowie das "Music Man Project", das in diesem Herbst Künstler mit Behinderungen aus Großbritannien auf die Broadway-Bühne in New York brachte.

"50 Milliarden Dollar sind ein unglaublicher Meilenstein. Was mich am meisten inspiriert, sind die Millionen von Menschen, die dahinter stehen", sagte Tim Cadogan, CEO von GoFundMe. "Die Menschen waren schon immer großzügig. Die Technologie hat es einfacher gemacht, ihre Liebe und Fürsorge in Echtzeit zum Ausdruck zu bringen um einen geliebten Menschen in einer schwierigen Zeit zu unterstützen, einer Gemeinde beim Wiederaufbau nach einer Katastrophe zu helfen oder einen Beitrag zur Mission einer gemeinnützigen Organisation zu leisten. In dieser Zeit des raschen Wandels entwickeln wir innovative Tools wie unseren intelligenten Fundraising-Coach, um die Art und Weise zu verändern, wie Menschen um Hilfe bitten und andere erreichen, denen ihr Schicksal am Herzen liegt. Mit Blick auf die Zukunft konzentrieren wir uns darauf, neue Technologien zu nutzen, um noch mehr Menschen weltweit dabei zu helfen, sich gegenseitig zu unterstützen."

Hilfe, die Menschen erreicht und Gemeinschaften schafft

Eine neue, von GoFundMe in Auftrag gegebene und von YouGov durchgeführte Studie zeigt, wie weitreichend Hilfe ist und welche Freude und Verbundenheit Menschen mit dem Geben verbinden:

Mehr als ein Drittel der Amerikaner hat entweder selbst schon einmal Unterstützung über GoFundMe erhalten oder kennt jemanden aus dem eigenen Umfeld, dem dies widerfahren ist.

Zwei Drittel (66 %) aller Befragten geben an, dass sie sich glücklicher fühlen, nachdem sie jemanden in Not finanziell unterstützt haben. Unter denjenigen, die GoFundMe genutzt haben, sind es sogar mehr als vier von fünf (82 %).

Fast drei Viertel (74 %) der Menschen, die GoFundMe bereits genutzt haben, geben an, dass sie sich durch eine Spende an eine Person oder Organisation in ihrer Nähe stärker mit ihrer Gemeinschaft verbunden fühlen im Vergleich zu 58 aller Befragten.

Von denjenigen, die GoFundMe bereits genutzt haben, sind 93 davon überzeugt, dass Spenden über die Plattform einen bedeutenden Unterschied bewirken können. Fast vier von fünf (77 %) geben an, dass die Plattform es einfacher macht, Menschen zu helfen, und mehr als die Hälfte (54 %) sagt, dass GoFundMe das Spenden eher als etwas Persönliches denn als reine Transaktion erscheinen lässt.

Das sind die Kind 50

Von der Unterstützung eines Freundes in Not bis hin zur Mobilisierung ganzer Gemeinschaften: "The Kind 50" würdigt Menschen und Organisationen, deren Taten der Nächstenliebe auf GoFundMe und darüber hinaus im vergangenen Jahr etwas bewirkt und andere dazu inspiriert haben, ebenfalls zu helfen.

Dazu gehört der Viertklässler Declan Levy, der innerhalb eines Monats 300 Meilen mit dem Fahrrad zurückgelegt hat, um zu Ehren seiner Großmutter Spenden für die American Cancer Society zu sammeln. Über diese Erfahrung sagte er: "Zuerst war ich mir nicht sicher, ob ich 300 Meilen schaffen würde, aber ich hatte eine Gemeinschaft, die mich angefeuert und mir geholfen hat, weiterzumachen. Wegen meiner Oma wollte ich Menschen mit Krebs helfen. Ich bin stolz darauf, dass ich es geschafft habe, und hoffe, dass andere Kinder sehen, dass auch sie helfen können."

Auch geehrt wird der britische Ultramarathonläufer William Goodge, der in 24 Tagen 50 Marathons in allen 50 US-Bundesstaaten lief, um "Stand Up To Cancer" in Gedenken an seine Mutter zu unterstützen. "Ich kann meine Mutter nicht zurückholen, aber ich kann ihre Erinnerung ehren, um etwas Gutes zu tun, indem ich Spenden sammle und das Bewusstsein schärfe, um anderen zu helfen, die mit Krebs zu kämpfen haben", sagte Goodge. "Ich hoffe, Menschen, die einen Verlust oder andere Schwierigkeiten erleben, können sehen, dass sie diese Gefühle in etwas verwandeln können, das anderen hilft."

Insgesamt zeigen diese Geschichten das Internet von seiner besten Seite: ein Ort, an dem Menschen füreinander da sind. GoFundMe hofft, durch das Teilen dieser Geschichten mehr Menschen zu inspirieren, in ihren eigenen Gemeinschaften Freundlichkeit in Taten umzusetzen.

Einfacher um Hilfe bitten und anderen helfen

Die Zukunft des Helfens wird heute gestaltet. Durch Innovationen wie den Smart Fundraising Coach und KI-gestützte Fundraising-Tools, die mehr als 100 Millionen Mal genutzt wurden, bis hin zur Einführung von Giving Funds, mit Tools für gemeinnützige Spendenaktionen und neuen Möglichkeiten, gute Zwecke zu entdecken und zu unterstützen, macht es GoFundMe den Menschen einfacher denn je, um Hilfe zu bitten, zu Großzügigkeit anzuregen und ihre Gemeinschaften zu stärken.

Über die Studie

Die Ergebnisse der US-Umfrage stammen von YouGov Plc. Die Gesamtstichprobengröße betrug 4.141 Erwachsene, von denen 2.706 Spender waren (die bereits einmal eine finanzielle Spende an eine Einzelperson, eine gemeinnützige oder wohltätige Sache oder eine Organisation geleistet hatten). Die Befragung fand vom 16. bis zum 21. September 2026 statt. Die Umfrage wurde online durchgeführt. Die Zahlen wurden gewichtet und sind repräsentativ für alle Erwachsenen in den USA (ab 18 Jahren).

Die Plattformstatistiken, darunter die insgesamt gesammelten Spenden, die Anzahl der Spender, die Quote der Wiederholungsspender und die Nutzung von KI-Tools, basieren auf internen Daten von GoFundMe und waren nicht Bestandteil der YouGov-Umfrage.

Über GoFundMe

GoFundMe ist eine von der Community getragene Spendenplattform, deren Ziel es ist, Menschen dabei zu helfen, sich gegenseitig zu unterstützen. GoFundMe verbindet das Erzählen von Geschichten mit dem Sammeln von Spenden, um es Einzelpersonen und gemeinnützigen Organisationen zu erleichtern, ihre Geschichten zu teilen, mit Unterstützern in Kontakt zu treten und ihre Spendenziele zu erreichen. GoFundMe befähigt Einzelpersonen und Organisationen, einen bedeutenden Beitrag für die Anliegen und die Gemeinschaft zu leisten, die ihnen am meisten am Herzen liegen. GoFundMe hat weltweit Hilfe in Höhe von $50 Milliarden für Gemeinschaften ermöglicht.

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