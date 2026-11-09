Zinskupon von 8,00% p.a. Die HWK 1365 SE emittiert eine öffentliche Anleihe und möchte damit bis zu 1,365 Mio. Euro einsammeln. Die tokenbasierte "HWK 1365-Zukunftsanleihe" bietet einen festen Kupon von 8,00 % p. a. bei fünf Jahren Laufzeit. Die Zeichnung des Wertpapieres ist seit dem 1. November 2026 ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro über eine digitale Plattform möglich und soll voraussichtlich sechs Monate laufen. Voraussetzung für die Anleihe-Emission ist eine Mindestzeichnungssumme von 100.000 Euro innerhalb der ersten drei Monate. Wird diese nicht erreicht, werden bereits geleistete Zahlungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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