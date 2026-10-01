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HWK 1365 SE: Begebung tokenbasierter qualifiziert nachrangiger Schuldverschreibungen mit einem Volumen von bis zu EUR 1.365.000 beschlossen



01.10.2026 / 13:55 CET/CEST

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Königsbronn, 01. Oktober 2026 - Der Verwaltungsrat der HWK 1365 SE hat heute die Begebung eines Wertpapiers sui generis in Form unverbriefter qualifiziert nachrangiger tokenbasierter Schuldverschreibungen (ISIN: DE000A5GSXXX) mit einem Volumen von bis zu EUR 1.365.000,00 beschlossen. Das Wertpapier wird über die Laufzeit von fünf Jahren mit 8,0 % p.a. verzinst. Der Angebotszeitraum beginnt voraussichtlich am 1. November 2026 und endet spätestens sechs Monate nach Beginn des Angebotszeitraums (voraussichtlich 30. April 2027). Die Zeichnung der Wertpapiere wird ausschließlich online über die digitale Plattform der Emittentin, abrufbar unter https://anleihe.hwk1365.de/ , möglich sein. Die Mindestzeichnungssumme pro Investor beträgt EUR 1.000,00 (entspricht einem Wertpapier).



Die aus dem öffentlichen Angebot zufließenden Mittel sollen vorrangig zur Rückführung eines bestehenden konzerninternen Darlehens der Emittentin gegenüber der Hüttenwerke Königsbronn GmbH als 100 %-Tochtergesellschaft der Emittentin ("Operative Gesellschaft"), sodann zur Liquiditätssicherung der Operativen Gesellschaft sowie schließlich zur Modernisierung von Maschinen und Anlagen der Operativen Gesellschaft verwendet werden.



WICHTIGE HINWEISE



Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der HWK 1365 SE dar. Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in Deutschland wird ausschließlich auf der Grundlage eines noch von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) zu gestattenden Wertpapier-Informationsblattes erfolgen. Eine Anlageentscheidung über die Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage eines solchen Wertpapier-Informationsblattes (einschließlich etwaiger Aktualisierungen hierzu) getroffen werden. Das Wertpapier-Informationsblatt wird unverzüglich nach Gestattung durch die Bafin veröffentlicht und auf der Internetseite der Gesellschaft (https://anleihe.hwk1365.de/) kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Gestattung der Veröffentlichung des Wertpapier-Informationsblattes durch die Bafin ist nicht als Befürwortung oder Empfehlung der Wertpapiere der Gesellschaft zu verstehen.



Diese Veröffentlichung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, jedes Bundesstaates der Vereinigten Staaten und des District of Columbia) ("Vereinigten Staaten"), Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder einer anderen Jurisdiktion bestimmt, in der die Freigabe, Bekanntmachung, Veröffentlichung, Verteilung, Verbreitung oder Weiterleitung unzulässig wäre, und darf dort auch nicht freigegeben, bekannt gemacht, veröffentlicht, verteilt, verbreitet oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der HWK 1365 SE in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder in anderen Rechtsordnungen dar, in denen dies einen Verstoß gegen die Gesetze dieser Rechtsordnung darstellen würde, noch ist sie Teil eines solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung. Die Aktien der HWK 1365 SE wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert. Die Aktien dürften in den Vereinigten Staaten nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien oder anderen Wertpapieren der HWK 1365 SE in den Vereinigten Staaten findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen.



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