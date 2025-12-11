HWK 1365 SE hat ihre Prognose für 2025 gesenkt und erwartet nun einen Rückgang des Gesamtumsatzes auf 15,4 Millionen Euro sowie einen konsolidierten Verlust im mittleren einstelligen Millionenbereich, anstelle des zuvor erwarteten Umsatzwachstums und der Gewinnsteigerung. Die Gründe hierfür sind die weiterhin schwache Nachfrage und geringe Investitionen in der Papierindustrie, was auch eine außerplanmäßige Wertminderung des Goodwill erforderlich macht. Das Unternehmen reagiert auf das schwierige Umfeld mit geplanten Kostensenkungen und einem verbesserten Liquiditätsmanagement. Nach der Anpassung unserer Schätzungen adjustieren wir unser Kursziel auf 34,00 Euro (von zuvor 39,00 Euro). Außerdem ändern wir unser Rating von Kaufen auf Spek. Kaufen und erkennen damit das überdurchschnittliche Risiko in den weiterhin schwierigen Märkten an, während wir gleichzeitig unsere Einschätzung einer deutlichen Aufwärtsperspektive bei einer Verbesserung der Marktdynamik oder einer fortgesetzten Diversifizierung beibehalten. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hwk-1365-se





