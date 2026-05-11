Die HWK 1365 SE bestätigte mit ihrem Jahresabschluss 2025 die im Dezember revidierte Prognose: Die Gesamtleistung sank um 11% auf 15,5 Mio. EUR, bei einem Konzernverlust von 5,0 Mio. EUR (bereinigt: -2,6 Mio. EUR). Durch aktives Liquiditätsmanagement, Kostensenkungen und einen Ergänzungstarifvertrag konnte die finanzielle Lage stabilisiert werden; zum Jahresende bestanden 0,4 Mio. EUR liquide Mittel und keine Bankverbindlichkeiten. Für 2026 bleibt das Umfeld angesichts schwacher Papierindustrie und geopolitischer Risiken schwierig, dennoch erwartet HWK ein moderates Umsatzwachstum von 2-5 % und eine EBITDA-Verbesserung auf rund 1 Mio. EUR, getragen von Kostendisziplin, Liquiditätsfokus und Diversifizierung in Lebensmittel- und Servicebereiche. Mit adjustierten Schätzungen kommen wir auf ein neues Kursziel von EUR 19,75 (alt: EUR 34,00). Wir sehen deutliches Potenzial, allerdings setzt dieses voraus, dass sich die Situation auf den Absatzmärkten erholt: Spek. Kaufen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hwk-1365-se
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