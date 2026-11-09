Ganz schön beweglich diese Einrichtungsaktie von Westwing: Zwischen 11 und 18 Euro schwankte der Aktienkurs bislang im laufenden Jahr. Zurzeit kostet der Titel etwas mehr als 13 Euro, also leicht unterhalb der Mitte der bisherigen Bandbreite. Der aktuelle Börsenwert beträgt damit knapp 262 Mio. Euro. Nicht wirklich viel für ein Unternehmen, das für 2026 ein - um Sondereffekte aus anteilsbasierten Vergütungen und Restrukturierungsaufwendungen bereinigtes - EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) zwischen 36 und 48 Mio. Euro avisiert. Mit Blick auf die damit verbundene Umsatzbandbreite von 470 bis 495 Mio. Euro - wahrscheinlich ist hier eher das obere Ende - entspricht das einer operativen Marge von vermutlich etwas mehr als 9 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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