Novo Nordisk hebt Prognose an: Warum Anleger neben Abnehmspritzen auch auf Zelltherapien schauen

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Der Erfolg moderner Medikamente zur Gewichtsreduktion hat den Pharmamarkt verändert. Nun liefert Novo Nordisk einen weiteren Hinweis darauf, wie stark innovative Therapien die Geschäftsaussichten eines Unternehmens beeinflussen können: Der dänische Konzern hat Anfang November seine Jahresprognose angehoben.

Für Anleger stellt sich damit eine größere Frage: Wo entstehen neben dem Markt für Adipositas weitere Behandlungsmöglichkeiten, die für Pharmaunternehmen wirtschaftlich relevant werden könnten?

Ein mögliches Forschungsgebiet sind Zelltherapien. Der australische Entwickler Mesoblast verkauft bereits ein in den USA zugelassenes Produkt und arbeitet an weiteren Anwendungen. Dabei geht es allerdings um andere Erkrankungen und eine andere Technologie als bei den Medikamenten von Novo und dessen Wettbewerber Eli Lilly.

Novo und Lilly zeigen die wirtschaftliche Bedeutung neuer Therapien

Novo Nordisk (ISIN: DK0062498333) erwartet für 2026 beim bereinigten Umsatz und beim bereinigten operativen Ergebnis nun jeweils eine Entwicklung zwischen minus zwei und plus zwei Prozent zu konstanten Wechselkursen. Hintergrund sind höhere Erwartungen an den Absatz seiner GLP-1-Produkte.

Im dritten Quartal stieg der bereinigte operative Gewinn währungsbereinigt um 27 Prozent auf rund 31,7 Milliarden dänische Kronen. Allerdings profitierte der Vergleich auch davon, dass im Vorjahresquartal erhebliche Restrukturierungskosten angefallen waren. Die Wegovy-Tablette, die unter anderem in Deutschland eingeführt wurde, erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von rund 5,4 Milliarden Kronen.

Auch Eli Lilly (ISIN: US5324571083) erhöhte seine Jahresprognose. Der US-Konzern erwartet für 2026 einen Umsatz von 91 bis 92 Milliarden US-Dollar. Die Nachfrage nach Mounjaro und Zepbound trug zum Wachstum bei; zugleich investiert Lilly in weitere Therapiegebiete und Produktionskapazitäten.

Die Größenordnungen zeigen, welchen Wert erfolgreiche Medikamente schaffen können. Sie sagen aber nichts darüber aus, ob ein anderer Wirkstoff oder eine andere Technologie ebenfalls erfolgreich sein wird.

Eine andere Technologie, ein anderes medizinisches Problem

Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) entwickelt Zelltherapien für schwere entzündliche Erkrankungen. Anders als Novo und Lilly adressiert das Unternehmen mit seinem zugelassenen Produkt weder Adipositas noch Diabetes.

Sein Medikament Ryoncil erhielt im Dezember 2024 die Zulassung der US-Arzneimittelbehörde FDA für Kinder ab zwei Monaten mit akuter Graft-versus-Host-Erkrankung, die nicht auf Steroide anspricht. Diese schwere Komplikation kann nach einer Stammzelltransplantation auftreten, wenn transplantierte Immunzellen Gewebe des Empfängers angreifen.

Ryoncil ist laut Mesoblast die erste von der FDA zugelassene Therapie auf Basis mesenchymaler Stromazellen. Das ist für Anleger relevant, weil das Unternehmen damit bereits den Schritt von der Entwicklung zur Vermarktung eines Produkts vollzogen hat.

Ryoncil-Umsatz steigt um 44 Prozent

Im Quartal bis Ende September 2026 erreichte der Nettoumsatz mit Ryoncil 28 Millionen US-Dollar. Das waren 44 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Gegenüber den 36 Millionen US-Dollar im vorhergehenden Quartal ging der Umsatz zurück; Mesoblast verweist auf saisonale Verschiebungen bei Behandlungen während der Sommermonate.

Zum 30. September verfügte das Unternehmen über liquide Mittel von 99 Millionen US-Dollar. Im ersten vollständigen Geschäftsjahr nach der Markteinführung erzielte Ryoncil einen Nettoumsatz von 115 Millionen US-Dollar. Mesoblast investiert zugleich weiter in Forschung und Entwicklung: Im Geschäftsjahr bis Ende Juni 2026 lag der ausgewiesene Nettoverlust bei 57,5 Millionen US-Dollar.

Rückenschmerzen: Ein möglicher Markt mit deutscher Verbindung

Neben Ryoncil untersucht Mesoblast den Zelltherapiekandidaten Rexlemestrocel-L bei chronischen Rückenschmerzen im Zusammenhang mit entzündlichen Veränderungen der Bandscheiben.

In einer entscheidenden Phase-3-Studie wurden nach Angaben des Unternehmens 350 Patienten entweder mit dem Kandidaten oder einer Scheinbehandlung behandelt. Das zentrale Studienziel ist eine anhaltende Schmerzreduktion nach zwölf Monaten. Erste wesentliche Ergebnisse erwartet Mesoblast Mitte 2027.

Für Europa besteht eine Verbindung zum deutschen Schmerzmittelunternehmen Grünenthal: Der Partner verfügt über Rechte zur Entwicklung und Vermarktung des Kandidaten für diese Anwendung in Europa und Lateinamerika. Eine Zulassung ist damit nicht verbunden; zunächst müssen die klinischen Ergebnisse und regulatorischen Anforderungen erfüllt werden.

Fazit

Novo Nordisk und Eli Lilly zeigen, wie stark erfolgreiche Therapien die Erwartungen an das Wachstum großer Pharmakonzerne verändern können. Für Anleger reicht der Blick deshalb über den Adipositasmarkt hinaus zu weiteren medizinischen Problemen, für die neue Behandlungsansätze entwickelt werden.

Mesoblast befindet sich dabei an einem interessanten Übergang: Mit Ryoncil erzielt das Unternehmen bereits Produktumsätze in den USA, während weitere Anwendungen noch klinisch geprüft werden. Die steigenden Umsätze und die deutsche Partnerschaft mit Grünenthal geben der Geschichte Substanz. Sie begründen jedoch keine Geschäftsbeziehung zu Novo oder Lilly und machen aus dem Rückenschmerzprogramm kein zugelassenes Medikament.

Entscheidend wird sein, ob Mesoblast Ryoncil weiter verbreiten kann und welche Ergebnisse die Phase-3-Studie Mitte 2027 liefert. Zudem bleiben Entwicklungskosten, Verluste und regulatorische Entscheidungen wesentliche Faktoren. Der Fall Mesoblast zeigt damit eine andere Seite des Pharmamarkts: Zwischen einer vielversprechenden Technologie und einem breiteren kommerziellen Erfolg liegen klinische Daten, Zulassungen und konsequente Umsetzung.

Quellen:

Novo Nordisk: Financial report for the period 1 January to 30 September 2026, 4. November 2026

https://www.novonordisk.com/content/nncorp/global/en/news-and-media/news-and-ir-materials/news-details.html?id=919765

Eli Lilly: Third-quarter 2026 financial results, 29. Oktober 2026

https://investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/lilly-reports-third-quarter-2026-financial-results-raises-full

Mesoblast - Experten-Webinar zur Ryoncil-Behandlung, 05.11.2026

https://rss.globenewswire.com/news-release/2026/11/05/3395974/0/en/use-of-ryoncil-first-line-after-steroids-for-pediatric-acute-graft-versus-host-disease-highlighted-in-key-opinion-leader-webinar.html

Mesoblast - Geschäftsbericht 2026, 12.10.2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1345099/000134509926000087/exhibit991annualreportag.htm

FDA - Zulassung von Ryoncil, 18.12.2024

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-approves-remestemcel-l-rknd-steroid-refractory-acute-graft-versus-host-disease-pediatric

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Mesoblast Limited

Land: Australien / ISIN: AU000000MSB8

https://investorsmedia.mesoblast.com

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Enthaltene Werte: US5324571083,AU000000MSB8,DK0062498333