Die Käufer melden sich bei Infineon zurück! Nach den heftigen Verlusten der vergangenen Woche legt die Aktie am Montag zeitweise um fast +5 % zu. Ganz überraschend kommt die Erholung nach dem vorherigen Ausverkauf allerdings nicht. Für zusätzliche Bewegung könnten nun die morgigen Quartalszahlen sorgen, bei denen Analysten mit einem kräftigen Gewinnanstieg rechnen. Infineon-Aktie legt kräftig zu - was steckt hinter der Erholung? Bei Infineon geht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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