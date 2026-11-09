Die Bloom Energy-Aktie geriet in den letzten Wochen angesichts des allgemeinen Verkaufsdrucks bei Technologiewerten massiv unter die Räder. Doch am Montagnachmittag setzt sie sich mit einem Kurssprung von +14% an die Spitze des S&P 500-Index. Hat die Börse beim US-Wasserstoffunternehmen den Sell-off zu weit getrieben und ist die Bloom-Aktie nun einen Kauf wert? Zwei Großaufträge, die völlig untergingen Offenbar kommen Anleger zum Wochenauftakt wieder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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