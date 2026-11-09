DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 7. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 7. Zwischenmeldung

München (pta000/09.11.2026/16:48 UTC+1)

Im Zeitraum vom 2. November 2026 bis einschließlich 8. November 2026 wurden insgesamt Stück 1.539.908 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 23. September 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 24. September 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Handelsplatz Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 02.11.2026 XETRA 237.204 129,3982 CBOE DXE 29.207 129,1935 Aquis Exchange 13.723 129,0506 Turquoise Europe 13.646 129,1085 Summe 293.780 129,3482 03.11.2026 XETRA 236.973 129,8941 CBOE DXE 29.891 129,6447 Aquis Exchange 12.923 129,5347 Turquoise Europe 12.873 129,6808 Summe 292.660 129,8434 04.11.2026 XETRA 241.225 124,7386 CBOE DXE 35.537 125,3811 Aquis Exchange 14.760 125,1665 Turquoise Europe 12.824 125,2889 Summe 304.346 124,8576 05.11.2026 XETRA 231.611 118,4218 CBOE DXE 49.988 117,3762 Aquis Exchange 19.993 117,6443 Turquoise Europe 19.994 117,6694 Summe 321.586 118,1642 06.11.2026 XETRA 262.968 116,0597 CBOE DXE 38.122 115,8885 Aquis Exchange 13.703 115,8280 Turquoise Europe 12.743 115,7408 Summe 327.536 116,0177

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 24. September 2026 bis einschließlich 8. November 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 7.390.216 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender: Siemens Energy AG Otto-Hahn-Ring 6 81739 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 207084040 E-Mail: investorrelations@siemens-energy.com Website: www.siemens-energy.com ISIN(s): DE000ENER6Y0 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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November 09, 2026 10:48 ET (15:48 GMT)