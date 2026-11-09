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WKN: ENER6Y | ISIN: DE000ENER6Y0 | Ticker-Symbol: ENR
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09.11.26 | 17:12
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Dow Jones News
09.11.2026 17:21 Uhr
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(1)

PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 7. Zwischenmeldung

DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 7. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 7. Zwischenmeldung

München (pta000/09.11.2026/16:48 UTC+1)

Im Zeitraum vom 2. November 2026 bis einschließlich 8. November 2026 wurden insgesamt Stück 1.539.908 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 23. September 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 24. September 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben: 

Rückkauftag  Handelsplatz   Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 
02.11.2026  XETRA      237.204            129,3982 
       CBOE DXE     29.207            129,1935 
       Aquis Exchange  13.723            129,0506 
       Turquoise Europe 13.646            129,1085 
       Summe      293.780            129,3482 
03.11.2026  XETRA      236.973            129,8941 
       CBOE DXE     29.891            129,6447 
       Aquis Exchange  12.923            129,5347 
       Turquoise Europe 12.873            129,6808 
       Summe      292.660            129,8434 
04.11.2026  XETRA      241.225            124,7386 
       CBOE DXE     35.537            125,3811 
       Aquis Exchange  14.760            125,1665 
       Turquoise Europe 12.824            125,2889 
       Summe      304.346            124,8576 
05.11.2026  XETRA      231.611            118,4218 
       CBOE DXE     49.988            117,3762 
       Aquis Exchange  19.993            117,6443 
       Turquoise Europe 19.994            117,6694 
       Summe      321.586            118,1642 
06.11.2026  XETRA      262.968            116,0597 
       CBOE DXE     38.122            115,8885 
       Aquis Exchange  13.703            115,8280 
       Turquoise Europe 12.743            115,7408 
       Summe      327.536            116,0177

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 24. September 2026 bis einschließlich 8. November 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 7.390.216 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender:      Siemens Energy AG 
           Otto-Hahn-Ring 6 
           81739 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 89 207084040 
E-Mail:        investorrelations@siemens-energy.com 
Website:       www.siemens-energy.com 
ISIN(s):       DE000ENER6Y0 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1794239280209 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2026 10:48 ET (15:48 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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