Die Nvidia-Aktie steht massiv unter Druck. Am Montag verliert der KI-Chipriese 7,12 Prozent und fällt auf 158,03 Euro. Auslöser ist eine Affäre von Konzernchef Jensen Huang mit einer Frau, die laut Medienberichten möglicherweise für den chinesischen Geheimdienst tätig war. Während Nvidia eine Untersuchung einleitet, diskutieren Anleger bereits über einen möglichen Rücktritt des Vorstandschefs. In der Börsen-Community gehen die Meinungen weit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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