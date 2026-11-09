EQS-News: PATRIZIA SE
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung
Augsburg, 9. November 2026. PATRIZIA, ein Investmentmanager für internationale smart Real Assets, hat heute seine Finanzergebnisse für die ersten neun Monate 2026 veröffentlicht. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds steigerte das Unternehmen das von Kunden eingeworbene Eigenkapital um 57,2% auf 1,2 Mrd. EUR (9M 2025: 0,8 Mrd. EUR) und erreichte damit bereits das im Gesamtjahr 2025 eingeworbene Eigenkapital.
Getrieben durch anhaltende Kostendisziplin, eine verbesserte operative Effizienz sowie höhere Transaktions- und leistungsabhängige Gebühren stieg das EBITDA um 37,3% auf 61,3 Mio. EUR (9M 2025: 44,6 Mio. EUR). Die EBITDA Marge erhöhte sich spürbar auf 30,1% (9M 2025: 22,1%; +8,1 Prozentpunkte), was die Skalierbarkeit der PATRIZIA Plattform und die strukturell schlankere Kostenbasis widerspiegelt. Die wiederkehrenden Verwaltungsgebühren trugen nach Abzug der Aufwandsposten 13,0 Mio. EUR zum EBITDA bei und unterstreichen damit die weiter verbesserte Stabilität und Qualität der Erträge, unabhängig vom aktuellen Marktumfeld.
Marktumfeld und Geschäftsentwicklung
Finanzielle Entwicklung
Die Netto-Erträge aus Verkäufen des Eigenbestands und Co-Investments stiegen um 20,2% auf 12,8 Mio. EUR (9M 2025: 10,6 Mio. EUR), was hauptsächlich auf höhere Beteiligungserträge aus dem gestiegenen Volumen der Co-Investments zurückzuführen ist.
Die Aufwandsposten, ohne Reorganisationsaufwand, sanken um 9,0% auf 150,5 Mio. EUR (9M 2025: 165,3 Mio. EUR), was die anhaltende Kostendisziplin und Effizienzsteigerungen widerspiegelt. Der Personalaufwand ging um 10,8% auf 99,3 Mio. EUR zurück (9M 2025: 111,4 Mio. EUR), was die schlankere Personalbasis widerspiegelt. Die Kostendisziplin führte zudem zu einem Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 9,9% auf 37,6 Mio. EUR (9M 2025: 41,8 Mio. EUR), während sich die sonstigen Aufwendungen auf 13,5 Mio. EUR beliefen (9M 2025: 12,2 Mio. EUR).
Die sonstigen Erträge, ohne Erträge aus Reorganisation, stiegen auf 8,7 Mio. EUR (9M 2025: 7,8 Mio. EUR), hauptsächlich aufgrund der Auflösung von Rückstellungen.
Im Berichtszeitraum belief sich das Ergebnis aus Reorganisation auf -0,4 Mio. EUR (9M 2025: -0,2 Mio. EUR).
Der Periodenüberschuss hat sich in 9M 2026 mit 20,5 Mio. EUR nahezu verdreifacht (9M 2025: 6,9 Mio. EUR), was die starke Verbesserung der Profitabilität widerspiegelt.
Assets under Management
Starke Bilanz
Der Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit stieg in 9M 2026 auf 44,3 Mio. EUR (9M 2025: 40,2 Mio. EUR), unterstützt durch die verbesserte Ergebnisentwicklung.
Prognose für 2026 eingeengt
Asoka Wöhrmann, CEO der PATRIZIA SE, kommentiert: "Investoren kehren zu Real Assets zurück, sind dabei jedoch deutlich selektiver und erwarten einen klaren Renditeaufschlag gegenüber festverzinslichen Anlagen. Dies ist der Zyklus des operativen Real Asset Managements: Renditen werden zunehmend durch aktives Asset Management erzielt und nicht allein durch Marktwertsteigerungen. Die operative Plattform von PATRIZIA mit Zugang zu attraktiven Investitionsmöglichkeiten und einer optimierten, schlanken Umsetzung versetzt uns in eine starke Position, um Kundenmandate zu gewinnen und in diesem Zyklus attraktive Ergebnisse zu erzielen."
Martin Praum, CFO der PATRIZIA SE, ergänzt: "Unsere starke Ergebnisentwicklung zeigt die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells und die Vorteile der schlankeren Kostenbasis, die wir geschaffen haben. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds erzielen wir weiterhin solide Finanzergebnisse. Mit anhaltender Kostendisziplin und einer starken Finanzposition sind wir überzeugt, dass PATRIZIA langfristig gut aufgestellt ist."
PATRIZIA: Investmentmanager für internationale smart Real Assets
PATRIZIA bietet seit mehr als 40 Jahren Investitionsmöglichkeiten in smart Real Assets für institutionelle, semi-professionelle und private Anleger, mit Fokus auf Immobilien und Infrastruktur. Die Investmentlösungen von PATRIZIA basieren auf den "DUEL"-Megatrends - Digitalisierung, Urbanisierung, Energiewende sowie modernes Leben - und nutzen die Chancen, die sich aus diesen transformativen globalen Veränderungen ergeben. PATRIZIA managt derzeit ein verwaltetes Vermögen von ungefähr 55 Mrd. EUR (AUM) und beschäftigt rund 800 Mitarbeitende an 26 Standorten weltweit.
PATRIZIA hat sich seit seiner Gründung dem Ziel verschrieben, einen positiven Beitrag zu leisten. Seit 1992 engagiert sich das Unternehmen in enger Zusammenarbeit mit dem Bunten Kreis in Deutschland für die Nachsorge schwerstkranker Kinder. Seit 1999 hat die PATRIZIA Foundation 800.000 Kindern und Jugendlichen weltweit Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und einem sicheren Zuhause verschafft, um ihnen ein besseres, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag und www.patrizia.foundation
Kontakt
Dr. Janina RochellHead of Investor Relations
Phone:+49 69 643505-1229
Mobile: +49 151 64085881
investor.relations@patrizia.ag
09.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PATRIZIA SE
|Fuggerstraße 20
|86150 Augsburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)821 - 509 10-600
|Fax:
|+49 (0)821 - 509 10-999
|E-Mail:
|investor.relations@patrizia.ag
|Internet:
|www.patrizia.ag
|ISIN:
|DE000PAT1AG3
|WKN:
|PAT1AG
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299002NZCMF1NIHZ018
|EQS News ID:
|2431070
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2431070 09.11.2026 CET/CEST