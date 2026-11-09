Gewerbe und Industrie nutzen Photovoltaik und Batteriespeicher mit intelligentem Energiemanagement, um Energiekosten zu senken und gleichzeitig die Versorgungssicherheit zu erhöhen. Energieunabhängigkeit bedeutet für Unternehmen heute weit mehr als möglichst viel Solarstrom zu erzeugen. Für Gewerbe und Industrie (C&I) geht es darum, Energiekosten zu senken, Versorgungssicherheit zu erhöhen und Netzabhängigkeit zu reduzieren. Deswegen haben sich Photovoltaik, Batteriespeicher und intelligente Steuerungssysteme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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