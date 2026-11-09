Der Dow Jones Industrial legte am Montag im frühen Handel um 1,4% auf 52.009 Punkte zu, der Nasdaq 100 stieg um 2,4% auf 27.635 Zähler. Ausgerechnet Nvidia passte nicht ins Bild und verlor fast 5%. Was bedeutet die Führungsdebatte beim Chip-Giganten für die Aktionäre? Ölpreis gibt nach Für die breite Erholung sorgte vor allem ein Rückgang der Ölnotierungen. Auslöser war eine Äußerung von US-Präsident Donald Trump, der neue großangelegte US-Angriffe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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