Der Ölpreis ist am Montag deutlich unter Druck geraten. Ein Barrel Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Januar kostete zuletzt 93,70 US-Dollar und damit 4,70 Prozent weniger als am Freitag. Auslöser war die wachsende Hoffnung auf eine diplomatische Lösung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Beginnt hier eine nachhaltige Entspannung am Ölmarkt? Trump dämpft Eskalationsangst US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende in einem Telefoninterview ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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