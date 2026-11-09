



Jurate Keblyte übernimmt im März 2027 das Finanzressort der RENK Group AG

Anja Mänz-Siebje verlängert ihren laufenden Vorstandsvertrag nicht und übergibt das Finanzressort zum Ende des ersten Quartals 2027 an Jurate Keblyte

Als ausgewiesene Finanzexpertin verfügt Jurate Keblyte über tiefgreifende Erfahrung in internationalen Industrieunternehmen

Augsburg, 09. November 2026 - Die RENK Group AG, ein führender Anbieter von Antriebslösungen für den militärischen und zivilen Bereich, gibt einen Wechsel im Vorstand bekannt. Der Aufsichtsrat hat beschlossen, Jurate Keblyte mit Wirkung zum März 2027 zur CFO der RENK Group AG zu bestellen. Als ausgewiesene Finanzexpertin war Jurate Keblyte zuletzt als CFO in verschiedenen Industrieunternehmen tätig und verfügt über umfassende Kapitalmarkterfahrung sowie tiefgreifende Kenntnisse in der Digitalisierung und Weiterentwicklung von Geschäftsprozessen. Sie übernimmt das Finanzressort von Anja Mänz-Siebje, die ihren laufenden Vorstandsvertrag nicht verlängert.

"Der Aufsichtsrat dankt Anja Mänz-Siebje bereits heute für ihren bedeutenden Beitrag zur Entwicklung der RENK Group AG", sagte Dr. Klaus Richter, Vorsitzender des Aufsichtsrats der RENK Group AG. "Wir bedauern die Entscheidung von Anja Mänz-Siebje sehr und respektieren zugleich ihre persönlichen Beweggründe. Sie hat den Börsengang des Unternehmens 2024 maßgeblich begleitet, den Transformationsprozess der Bereiche Finance und IT erfolgreich vorangetrieben und entscheidend dazu beigetragen, die finanzielle Basis für das weitere profitable Wachstum des Unternehmens zu stärken. Zugleich freuen wir uns, dass wir mit Jurate Keblyte eine überzeugende Führungspersönlichkeit mit umfassender Finanz- und Kapitalmarktexpertise sowie langjähriger Erfahrung in der Steuerung international tätiger Industrieunternehmen als Nachfolgerin gewinnen konnten."

"Ich bedanke mich schon heute für die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit mit meinen Vorstandskollegen und dem Aufsichtsrat.", sagte Anja Mänz-Siebje, CFO der RENK Group AG. "RENK ist ein großartiges Unternehmen mit außerordentlichen Mitarbeitenden. Daneben möchte ich insbesondere auch meinem Team für seinen großen Einsatz und die tolle Unterstützung herzlich danken. Ich wünsche meiner Nachfolgerin Jurate Keblyte alles Gute und viel Erfolg bei der RENK Group AG."

Über die RENK Group AG

Die RENK Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender Hersteller von einsatzkritischen Antriebstechniken in verschiedenen militärischen und zivilen Endmärkten. Das Produktportfolio umfasst Getriebe, Fahrzeugantriebe, Powerpacks, hybride Antriebe, Federungssysteme, Gleitlager, Kupplungen und Prüfsysteme. Die RENK Group AG bedient mit diesem breiten Produktportfolio insbesondere die Märkte für Militärfahrzeuge, Marine, zivile Seefahrt und industrielle Applikationen mit Schwerpunkt auf Energieanwendungen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die RENK Group AG einen Umsatz von rund 1,4 Mrd. €. Die RENK Group AG ist seit dem 7. Februar 2024 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit dem 24. März 2025 Mitglied des MDAX.

Weitere Informationen finden Sie unter www.renk.com.

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Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Plänen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsführung der RENK Group zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Pläne, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen hängen von einer Vielzahl von Annahmen ab und unterliegen unvorhersehbaren Ereignissen, Unsicherheiten, bekannten und unbekannten Risiken sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder die tatsächliche Finanzlage, Entwicklung oder Leistung von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die RENK Group übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder anzupassen, um Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser Pressemitteilung widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.