Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die neue Woche mit einem klaren Plus eröffnet. Dabei übersprang er nach einem zähen Kampf doch wieder klar die Marke von 14'900 Punkten. Gestützt würde der Leitindex dabei durch die schwergewichtigen Roche und die wieder deutlich erholten ABB. Auch die US-Börsen zeigten sich freundlicher, vor allem die zuletzt stark gebeutelten Technologiewerte zogen spürbar an - trotz Nvidia-Chef Jensen Huang. Dennoch verwiesen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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