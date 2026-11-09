Paris/London/Zürich - Aktien aus Europa waren nach der jüngsten Kursdelle zum Wochenbeginn wieder gefragt. Rückenwind gab den Börsen aus der Eurozone ein fallender Ölpreis und eine kräftige Erholung der US-Standardwerte im Dow Jones Industrial . Dieser war am Freitag wegen neuer Zinssorgen auf ein Tief seit rund vier Wochen abgesackt. Der EuroStoxx50 stieg am Montag am Ende um 1,94 Prozent auf 6.290,45 Punkte und näherte sich damit wieder seinem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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