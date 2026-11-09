Die nach Angaben von Feldwerke bisher größte Agri-Photovoltaik-Anlage Frankens mit 17 Megawatt ist offiziell eingeweiht worden. Am Netz ist sie bereits seit Oktober. Um die Anlage im unterfränkischen Gramschatz, die mit einem 2-Stunden-Batteriespeicher mit 25 Megawattstunden Kapazität kombiniert ist, zu realisieren, haben sich zehn Flächeneigentümer und Landwirte aus der Region zusammengeschlossen. Sie beauftragten das Münchner Unternehmen schließlich mit dem Bau der Agri-Photovoltaik-Anlage, die sich über 26 Hektar erstreckt. Auch nach der Inbetriebnahme können 90 Prozent der der Fläche weiterhin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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