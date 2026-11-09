Ihre Hoheit Sheikha Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vorsitzende der Dubai Culture and Arts Authority, eröffnete das 31. Internationale Symposium für elektronische und neue Kunst (ISEA2026 Dubai), das unter dem Motto "ELYAH: Constellating Place, Data, and Identity" stattfand. Das Symposium, das in seiner bislang größten Ausgabe Künstler, Forscher und Innovatoren aus aller Welt zusammenbringt, untersucht, wie Kunst, Wissenschaft und Technologie den kreativen Ausdruck erweitern, das kulturelle Verständnis vertiefen und die Zukunft der elektronischen und aufstrebenden Kunst gestalten können.

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Burj Khalifa lights up to celebrate the opening of ISEA2026 Dubai (Photo: AETOSWire)

Ihre Hoheit markierte die Eröffnung mit dem Start der interaktiven ELYAH-Show im ARTE MUSEUM Dubai. Inspiriert von Dubais astronomischem Erbe verband das Erlebnis Licht, Musik, Performance und digitale Technologie, um die Beziehung zwischen Menschen, Ort und Identität zu erforschen. Indem Ihre Hoheit auf einen interaktiven Stern trat, löste sie eine visuelle Sequenz aus, die die Geschichte von ELYAH und dessen historische Rolle als Navigationshilfe nachzeichnete. Zeitgleich mit der Eröffnung des Symposiums wurde die Fassade des Burj Khalifa mit einer Projektionsshow beleuchtet, die die Geschichte von ELYAH durch visuelle Kompositionen zum Leben erweckte, die von Sternen, Licht und der digitalen Identität des Symposiums inspiriert waren.

Während ihres Rundgangs besichtigte Ihre Hoheit digitale Kunstwerke internationaler Künstler, die im Rahmen des ELYAH-Erlebnisses präsentiert wurden. Inspiriert von der Natur und den Sternen boten die Werke unterschiedliche Perspektiven auf die Beziehung der Menschheit zum Universum. Sie betrachtete "Quantum Memory Fossils Where Breath Becomes Light" von Taeyoung Ahn, das die Verbindungen zwischen Natur, Erinnerung und Zukunft erforscht, sowie "Cosmic Balance: A Hybrid Cosmos of Water, Light Gesture" von Ina Hur und Serkan Jolboldin, das traditionelle Elemente in den zeitgenössischen visuellen Ausdruck einbringt. Ihre Hoheit besichtigte zudem "Saving Aesthetics" von Orkhan Mammadov, das traditionelle Muster und Symbole mithilfe digitaler Technologie neu interpretiert.

Die Ausrichtung der ISEA2026 Dubai durch Dubai Culture unterstützt die Ziele ihrer "Digital Arts Roadmap", indem sie Möglichkeiten für Forschung, Experimentieren, Innovation und Zusammenarbeit zwischen Künstlern, Forschern sowie kulturellen, akademischen und technologischen Institutionen schafft. Diese Bemühungen stärken Dubais Position als globale kulturelle Referenz, als Vorreiter in Sachen Innovation, als Motor der Kreativwirtschaft und als Ort, der tief im Erbe der Emirate verwurzelt ist.

Die ISEA2026 verbindet ein Präsenz-Kunstprogramm mit über 100 Kunstwerken in ganz Dubai mit einem für ein internationales Publikum zugänglichen Online-Forschungsprogramm, das 145 wissenschaftliche Beiträge, über 50 Vorträge und Gespräche mit Künstlern und Praktikern, über 10 Workshops, vier Spezialreihen mit über 45 Workshops, Podiumsdiskussionen und Präsentationen, sieben "Eco Labs"-Workshops sowie über 20 institutionelle Präsentationen umfasst.

*Quelle: AETOSWire

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