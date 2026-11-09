Die von der Muslim World League (MWL) entwickelte App "Minhaj" nimmt an der sechsten Ausgabe der Hajj-Konferenz und -Ausstellung 2026 teil, die heute in Dschidda unter der Schirmherrschaft des Hüters der beiden Heiligen Moscheen, König Salman bin Abdulaziz Al Saud (Möge Allah ihn beschützen), begonnen hat. Die vom Ministerium für Hadsch und Umra in Zusammenarbeit mit dem "Pilgrim Experience Program", einem der Programme der "Saudi Vision 2030", organisierte Veranstaltung findet vom 8. bis 11. November im Jeddah Superdome unter dem Motto "Von Mekka in die Welt" statt.

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The pavilion of the Muslim World League (MWL) at the sixth edition of the Hajj Conference and Exhibition 2026 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo: AETOSWire)

Mit der Teilnahme an dieser internationalen Veranstaltung möchte Minhaj sein integriertes islamisches digitales Ökosystem vorstellen, das von Mekka aus ins Leben gerufen wurde, um Muslimen weltweit zu dienen. Die App bietet ein Erlebnis, das Wissen, religiöse Dienste und Dienstleistungen für den Alltag in einer vertrauenswürdigen digitalen Umgebung vereint. Sie wird durch die institutionelle Autorität der MWL gestützt und ist darauf ausgelegt, mit den rasanten technologischen Fortschritten und den sich wandelnden Bedürfnissen muslimischer Gemeinschaften Schritt zu halten.

Im eigenen Pavillon am Stand U36 in Halle 2 präsentiert Minhaj eine Reihe interaktiver digitaler Erlebnisse, die es den Besuchern ermöglichen, die vielfältigen Dienste und Funktionen der App zu erkunden. Dazu gehören Gebetszeiten, Wissensressourcen, interaktives Lernen, der digitale Koran und virtuelle Gemeinschaften sowie weitere Dienste, die Wissen, tägliche religiöse Praktiken und gemeinschaftliches Engagement zu einem umfassenden digitalen Erlebnis verbinden.

Die Beteiligung von Minhaj ist angesichts seiner religiösen und institutionellen Autorität von besonderer Bedeutung. Das Konzept der App wurde vom Islamic Fiqh Council der MWL gebilligt, unter Mitwirkung hochrangiger Gelehrter aus der islamischen Welt, die Mitglieder des Rates sind. Minhaj präsentiert ein digitales Modell, das wissenschaftliche Glaubwürdigkeit, integrierte Dienste und einfachen Zugang vereint und dazu beiträgt, die religiösen und wissensbezogenen Bedürfnisse von Muslimen in verschiedenen Sprachen und an unterschiedlichen geografischen Standorten zu erfüllen.

Die Teilnahme bietet zudem die Gelegenheit, die App den Delegationen, Organisationen und Institutionen aus aller Welt vorzustellen und gleichzeitig ihre Fähigkeiten bei der Vermittlung von zuverlässigen islamischen Wissen über moderne digitale Plattformen sowie im Hinblick auf die Stärkung der Verbindungen zwischen muslimischen Gemeinschaften zu demonstrieren. Diese Bemühungen stehen im Einklang mit dem Engagement der MWL, die Reichweite ihrer Dienste zu erweitern und moderne Technologien zu nutzen, um der weltweiten muslimischen Gemeinschaft zu dienen.

Quelle: AETOSWire

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