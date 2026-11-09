NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Auto1 von 34 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach Gesprächen mit dem Management sei er nun vorsichtiger für die Volumenentwicklung des Online-Gebrauchtwagenhändlers, schrieb Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Abwärtstrend sollte die Talsohle aber bald erreicht haben, und die Bewertung sei attraktiv./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:47 / GMT

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