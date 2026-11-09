Kiel - Holstein Kiel hat sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Tim Walter getrennt. Auch die Co-Trainer Julian Hübner und Michael Wimmer wurden von ihren Aufgaben entbunden, teilte der Zweitligist am Montagabend mit. Diese Entscheidung folgte demnach einer "schon seit mehreren Wochen geführten umfassenden Analyse der sportlichen Situation".



Nach "intensiven Gesprächen" zwischen den Vereinsgremien sei man zu dem Entschluss gekommen, die Zusammenarbeit mit dem 51-jährigen Fußballlehrer und seinen Co-Trainern zu beenden. Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe erklärte, dass die bisherigen Ergebnisse der Saison, darunter nur acht Punkte und der 18. Tabellenplatz, "alarmierend" seien. Trotz "teilweise ansprechender" Leistungen sehe der Verein eine "stagnierende Entwicklung" und entschied sich, das Trainerteam neu aufzustellen, um das "Minimalziel Klassenerhalt nicht zu gefährden".



Rebbe bedankte sich bei Walter, Hübner und Wimmer für ihren Einsatz und die "respektvolle Zusammenarbeit", die in der vergangenen Saison den Klassenerhalt gesichert habe. Walter äußerte seinen Dank an die KSV, seine Mannschaft und die Fans für die Unterstützung und wünschte dem Verein alles Gute für die Zukunft. Über die Neubesetzung des Trainerteams werde man "zu gegebener Zeit informieren".





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