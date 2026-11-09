Datavault AI Inc. ("Datavault" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: DVLT) hat heute eine globale strategische Zusammenarbeit mit Biochar Now bekannt gegeben. Ziel ist es, den Vertrieb verifizierter, versicherter CO2-Entnahmezertifikate über die patentierte Tokenisierungstechnologie von Datavault sowie die weltweiten Marketing- und Vertriebskapazitäten des Unternehmens auszuweiten. Die Partnerschaft soll die CO2-Entnahmezertifikate von Biochar Now einem breiteren Netzwerk von Käufern zugänglich machen und zugleich Transparenz, Rückverfolgbarkeit und Verantwortlichkeit auf den CO2-Märkten stärken.

Im Rahmen der Vereinbarung gewährt Datavault AI Zugang zu seiner Technologie für die Tokenisierung von CO2-Zertifikaten, einschließlich des US-Patents Nr. 12.443.977 sowie damit verbundener anhängiger Patentanmeldungen. Zudem fördert Datavault AI weltweit die Nachfragegenerierung, die Gewinnung neuer Käufer sowie Marketing und Vertrieb geeigneter CO2-Zertifikate von Biochar Now und strebt deren Listung auf bestehenden und künftigen Partner-Börsenplattformen an. Biochar Now zahlt Datavault AI eine Vergütung für die Bereitstellung der Technologie und die erbrachten Dienstleistungen. Einzelheiten zu den finanziellen Konditionen wurden nicht bekannt gegeben.

Die Zusammenarbeit bündelt die komplementären Kompetenzen beider Unternehmen: Biochar Now bringt die physische CO2-Entnahme, die unabhängige Verifizierung und sein Versicherungsprogramm für CO2-Zertifikate ein. Datavault AI steuert seine Tokenisierungstechnologie sowie seine Kompetenzen im Datenaustausch und Vertrieb bei. Gemeinsam wollen die Unternehmen CO2-Entnahmezertifikate einem breiteren Käuferkreis zugänglich machen und zugleich die Echtheit, die Eigentumsverhältnisse und die Stilllegung der Zertifikate besser dokumentieren.

Geeignete Zertifikate werden unabhängig verifiziert und im unternehmenseigenen System Insured Carbon von Biochar Now erfasst und nachverfolgt. Das versicherungsgestützte Programm ersetzt ein herkömmliches Zertifikatsregister. Qualifizierte Zertifikate sind über eine firmeneigene Versicherungsgesellschaft (Captive) von Biochar Now abgesichert. Dabei gelten die jeweiligen Versicherungsbedingungen, Deckungsgrenzen und Ausschlüsse.

"Diese Partnerschaft unterstreicht unser Bestreben, die Technologie und das geistige Eigentum von Datavault in konkrete Geschäftschancen umzusetzen", erklärt Teri Gallo, Chief Operating Officer bei Datavault. "Wir konzentrieren uns auf Partnerschaften, die auf unseren bestehenden Kompetenzen aufbauen, unsere Marktpräsenz stärken und neue Umsatzpotenziale erschließen."

"Wir glauben, dass die Wähler eine klare Botschaft aussenden: Die Welt will beim Klimaschutz keine weiteren Verzögerungen. Sie braucht eine wirksame CO2-Entnahme, echte Verantwortlichkeit und bessere Möglichkeiten, glaubwürdige CO2-Entnahmezertifikate an Käufer zu vermitteln", betont James Gaspard, Gründer und Chief Executive Officer von Biochar Now. "Wir haben jahrelang an unserer patentierten Produktionstechnologie, unseren unabhängigen Verifizierungsverfahren und unserem Programm für versicherte CO2-Zertifikate gearbeitet. Die Partnerschaft mit Datavault ermöglicht es uns, die Nachfrage nach unseren Zertifikaten zu steigern und unseren Technologielizenznehmern Zugang zu kaufbereiten Marktteilnehmern zu verschaffen. Diese Kombination kann dazu beitragen, neue Maßstäbe für die Qualität und Transparenz von CO2-Zertifikaten zu setzen."

Neuer Absatzkanal für Lizenznehmer von Biochar Now

Die Vereinbarung soll auch Projekte außerhalb der eigenen CO2-Entnahmeaktivitäten von Biochar Now einbeziehen. Ein entsprechendes Aufnahmeverfahren ermöglicht es, qualifizierte Projekte von Technologielizenznehmern in die Partnerschaft zu integrieren, sofern sie die Anforderungen an Verifizierung, Versicherungsschutz und Aufnahme erfüllen. Zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wurden noch keine Projekte von Lizenznehmern aufgenommen. Erste Gespräche laufen jedoch bereits, und Biochar Now stellt Kontakte zwischen seinen Lizenznehmern und Datavault her.

Für Biochar Now bietet dieses Modell die Möglichkeit, die Verbreitung seiner patentierten Technologie voranzutreiben. Gleichzeitig können Lizenznehmer ihre qualifizierten, versicherten CO2-Zertifikate einem größeren internationalen Käuferkreis anbieten.

Umweltdaten vernetzen

Die Partnerschaft eröffnet zudem die Möglichkeit, autorisierte Umwelt- und CO2-Zertifikatsdaten von Biochar Now über die Information Data Exchange (IDE) von Datavault AI bereitzustellen. Biochar Now erhält außerdem Zugang zu den DataValue- und DataScore-Funktionen von Datavault, um diese Daten auszuwerten. Ziel der Initiative ist es, die physische CO2-Entnahme mit zuverlässigen, nachvollziehbaren Daten für die CO2-Märkte und die Biokohleproduktion zu verknüpfen.

"James und ich haben eng zusammengearbeitet, um diese Vereinbarung auf den Weg zu bringen. Er hat ein innovatives Modell entwickelt, das zentrale Herausforderungen des CO2-Zertifikatemarktes angeht", erklärt Teri Gallo, Chief Operating Officer bei Datavault. "Biochar Now kombiniert die physische CO2-Entnahme mit unabhängiger Verifizierung und Versicherungsschutz für qualifizierte Zertifikate. Wir sorgen dafür, dass dieses Angebot durch den Vertrieb über Plattformen, gezielte Nachfragegenerierung und Marketing die Käufer erreicht. Gleichzeitig nutzen wir unsere Technologie, um Transparenz und Rückverfolgbarkeit zu verbessern und betrügerische Forderungen sowie die mehrfache Inanspruchnahme derselben Zertifikate zu verhindern. Wir sind überzeugt, dass die Verbindung von CO2-Entnahme, Versicherungsschutz und digitaler Nachweisführung dazu beitragen kann, CO2-Zertifikate für Käufer leichter zugänglich zu machen."

Für einen glaubwürdigeren und zugänglicheren CO2-Markt

Die Partnerschaft zwischen Biochar Now und Datavault soll beide Seiten des CO2-Zertifikatemarktes zusammenbringen: die Nachfrage nach nachweisbarer CO2-Entnahme und eine Infrastruktur, die entsprechende Zertifikate an Käufer vermittelt. Dazu bündeln die Unternehmen ihre Kompetenzen in der physischen CO2-Entnahme, der Versicherung qualifizierter Zertifikate, der digitalen Rückverfolgbarkeit und dem Vertrieb. Ergänzt durch ein Rahmenwerk für Lizenznehmer wollen sie so neue Geschäftsmöglichkeiten für Biochar Now und seine Partner erschließen und zugleich die Transparenz und Verantwortlichkeit gegenüber Käufern von CO2-Zertifikaten stärken.

"Unser Ziel ist klar: Wir wollen verifizierte CO2-Entnahme weltweit mehr Käufern zugänglich machen gestützt auf eine bessere Dokumentation und digitale Rechenschaftslegung", so Gaspard. "Bei dieser Partnerschaft geht es um mehr als den Verkauf von CO2-Zertifikaten. Es geht darum, Vertrauen in den Markt aufzubauen und neue Chancen für unsere Technologielizenznehmer zu schaffen."

Die Parteien haben außerdem vereinbart, gemeinsam weitere strategische Projekte zu prüfen, darunter ein Projekt im Westen der USA, zu dem bereits konkrete Gespräche laufen.

Über Biochar Now

Die 2011 gegründete Biochar Now, LLC mit Hauptsitz in Colorado zählt zu den Pionieren der Entwicklung patentierter Technologien zur Herstellung von Biokohle und zur CO2-Entnahme. Das Unternehmen wandelt Biomasse in stabile, kohlenstoffreiche Biokohle für Anwendungen in der Landwirtschaft, im Umweltschutz und in der Industrie um. Sein CO2-Zertifikatsprogramm verbindet physische CO2-Entnahme, Verifizierung durch Dritte, begleitende Dokumentation und Versicherungsschutz für qualifizierte Zertifikate. Mit seinen Produktionskapazitäten und seinem Technologielizenzmodell setzt sich Biochar Now dafür ein, den Zugang zu Lösungen für die CO2-Entnahme weltweit auszubauen.

Über Datavault AI

Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) verifiziert, bewertet und tokenisiert Daten und reale Vermögenswerte (Real-World Assets) für Organisationen und Privatpersonen. Über seine Handelsplattformen ermöglicht das Unternehmen die Vermarktung dieser Vermögenswerte. Mit seinen Technologien und Dienstleistungen für Medien, Akustik und Live-Events unterstützt Datavault AI Organisationen dabei, Kunden über B2B- und B2C-Kanäle zu erreichen und einzubinden. Die Technologien des Unternehmens sind durch ein Portfolio erteilter Patente geschützt, die es über Lizenzen zur Verfügung stellt. Weitere Informationen unter www.dvlt.ai.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" (im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner jeweils geltenden Fassung sowie anderer Wertpapiergesetze) über die Datavault AI Inc. ("Datavault AI", das "Unternehmen", "uns", "unser" oder "wir") und unsere Branche, die mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in manchen Fällen an Begriffen wie "kann", "könnte", "wird", "soll", "sollte", "erwartet", "plant", "rechnet mit", "möglicherweise", "beabsichtigt", "Zielvorgabe", "prognostiziert", "zieht in Erwägung", "glaubt", "schätzt", "sagt voraus", "potenziell", "Ziel", "Zielsetzung", "strebt an", "wahrscheinlich" oder "weiterhin" bzw. an deren Verneinung oder an anderen ähnlichen Begriffen oder Formulierungen zu erkennen, die sich auf unsere Erwartungen, Strategie, Pläne oder Absichten beziehen. Das Fehlen dieser Begriffe bedeutet nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen notwendigerweise auf Schätzungen und Annahmen, die das Unternehmen und seine Geschäftsleitung zwar für angemessen halten, die jedoch naturgemäß mit Unsicherheit behaftet sind. Dazu zählen unter anderem Aussagen über künftige Ereignisse, über den erwarteten Nutzen, den Umfang und die globale Reichweite der Partnerschaft mit Biochar Now, über die erwartete Tokenisierung geeigneter CO2-Zertifikate von Biochar Now, einschließlich der Erwartung, dass jeder Token einem CO2-Zertifikat entspricht, über die beabsichtigte Fähigkeit der Token-Stilllegung und der Registerkontrollen, dazu beizutragen, Doppelzählungen und betrügerische Ansprüche zu verhindern, über die geplanten Aktivitäten von Datavault AI in den Bereichen Käufergewinnung, Nachfragegenerierung, Marketing und Vertrieb, über die erwartete Aufnahme qualifizierter Projekte, die von Technologielizenznehmern von Biochar Now betrieben werden, über die Bedingungen der Vereinbarung und die erwartete Vertragserfüllung durch die Parteien, über potenzielle Umsätze oder sonstige Vorteile für Datavault AI aus der Partnerschaft, über den Führungswechsel bei Datavault AI und die laufende Überprüfung der Organisationsstruktur, der strategischen Prioritäten und der Geschäftsbereiche durch das Board, über den Zeitpunkt der regelmäßigen Einreichungen von Datavault AI bei der SEC sowie über potenzielle Möglichkeiten zur Analyse und Kommerzialisierung von Umwelt- und CO2-Zertifikatsdaten von Biochar Now über die Information Data Exchange.

Wir raten den Lesern, sich nicht zu sehr auf diese und andere in dieser Pressemitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Unsicherheiten erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen, darunter unter anderem: die Fähigkeit der Parteien, die Partnerschaft erfolgreich umzusetzen und geeignete CO2-Zertifikate sowie Projekte von Lizenznehmern aufzunehmen, die Marktnachfrage nach tokenisierten CO2-Entnahmezertifikaten, die Verfügbarkeit, der Umfang und die Wirksamkeit der Vereinbarungen zur Verifizierung und Versicherung von CO2-Zertifikaten, die Biochar Now oder seine Lizenznehmer unterhalten, die Fähigkeit von Tokenisierung, Stilllegung und Registerkontrollen, Doppelzählungen oder betrügerische Ansprüche zu verhindern, die Verfügbarkeit vereinbarter Datenrechte und -genehmigungen für Umwelt- und CO2-Zertifikatsdaten, Risiken im Zusammenhang mit sich wandelnden regulatorischen Rahmenbedingungen für tokenisierte Vermögenswerte und freiwillige CO2-Märkte, Risiken im Zusammenhang mit technologischer Entwicklung und Integration, Veränderungen der Marktnachfrage nach den Dienstleistungen und Produkten von Datavault AI, Veränderungen der wirtschaftlichen, marktbezogenen oder regulatorischen Bedingungen, das Risiko, dass die Parteien die Partnerschaft nicht wie erwartet abschließen oder umsetzen oder dass diese keine nennenswerten Umsätze für Datavault AI generiert, die Fähigkeit von Biochar Now und seinen Lizenznehmern, CO2-Zertifikate zu erzeugen, zu verifizieren und zu versichern, die Leistung externer Börsen, Register und Vertriebspartner, das Risiko, dass tokenisierte CO2-Zertifikate oder damit verbundene Transaktionen wertpapierrechtlichen, rohstoffrechtlichen oder sonstigen regulatorischen Anforderungen unterworfen werden, Risiken im Zusammenhang mit Veränderungen in der Geschäftsleitung und in der Zusammensetzung des Board of Directors von Datavault AI, einschließlich etwaiger Streitigkeiten, Ansprüche oder Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Abberufung oder dem Ausscheiden ehemaliger leitender Angestellter oder Mitarbeiter, sowie andere Risiken und Unsicherheiten, die in den Einreichungen von Datavault AI bei der SEC ausführlicher beschrieben sind, darunter im Jahresbericht auf Form 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und in weiteren Einreichungen, die Datavault AI von Zeit zu Zeit bei der SEC vornimmt und die auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufbar sind. Diese Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung getroffenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Sachstand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Datavault AI übernimmt keine Verpflichtung, in dieser Pressemitteilung getroffene zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignissen oder Umständen nach dem Datum dieser Pressemitteilung, neuen Informationen oder dem Eintreten unvorhergesehener Ereignisse Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Möglicherweise wird Datavault AI die in seinen zukunftsgerichteten Aussagen offengelegten Pläne, Absichten oder Erwartungen nicht tatsächlich verwirklichen, und Sie sollten sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Datavault AI berücksichtigen nicht die möglichen Auswirkungen künftiger Übernahmen, Fusionen, Veräußerungen, Joint Ventures oder Investitionen, die das Unternehmen gegebenenfalls tätigt.

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