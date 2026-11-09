Der zweifache Oscar-Preisträger Adrien Brody gesellt sich zu führenden Persönlichkeiten aus der Kulturwelt, als die erste "Golden Globes Silk Road Tribute Gala" die Preisverleihung erstmals in die Region bringt

In Taschkent fand die erste "Golden Globes Silk Road Tribute Gala" statt, bei der international anerkannte Schauspieler, Filmemacher und Persönlichkeiten aus der Kulturwelt aus Zentralasien, dem Kaukasus und darüber hinaus zusammenkamen.

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Tashkent Makes History with Central Asia's First Golden Globes Gala (Photo credit: Organising Committee of the Golden Globes Silk Road Tashkent)

Zu den Ehrengästen zählten Otabek Umarov, Erster Stellvertreter des Vorsitzenden des Nationalen Olympischen Komitees von Usbekistan, Vizepräsident des Olympischen Rates von Asien und Mitglied des FIA-Senats, sowie Shakhnoza Mirziyoyeva, Erste Stellvertreterin des Direktors der Nationalen Agentur für Sozialschutz, Erste Stellvertreterin des Vorsitzenden des Nationalen Paralympischen Komitees von Usbekistan und Mitglied des Exekutivbüros von World Aquatics.

Die Veranstaltung markierte die erste Ausgabe der Initiative "Golden Globes Silk Road" und etablierte Taschkent als Startstadt für eine neue internationale Plattform zur Würdigung des filmischen und kulturellen Erbes der historischen Seidenstraßenregion.

Zu den prominenten internationalen Gästen des Abends zählte der zweifache Oscar-Preisträger Adrien Brody, der für The Pianist und The Brutalist den Oscar als bester Hauptdarsteller erhielt. An der Veranstaltung nahmen zudem Pavel Volya, Laysan Utyasheva und Svetlana Bondarchuk sowie Vertreter der internationalen Film-, Medien- und Kreativbranche teil.

Das usbekische Kino stand im Mittelpunkt. Die gefeierte Schauspielerin Gulchekhra Jamilova und der renommierte Filmemacher Ali Khamraev erhielten den "Golden Globes Meridian Award" für ihren nachhaltigen Beitrag zu Kino, Fernsehen und Kultur.

Im Rahmen der Zeremonie wurden zudem kreative Persönlichkeiten aus der gesamten Region geehrt, darunter Tahmina Rafaella aus Aserbaidschan, Levan Koguashvili aus Georgien, Shugyla Yeshen aus Kasachstan und Samvel Tadevosyan aus Armenien.

Die "Golden Globes Silk Road Tribute Gala" brachte die internationale Unterhaltungsindustrie mit den kreativen Gemeinschaften Zentralasiens und des Kaukasus zusammen und bot regionalen Talenten eine neue Plattform, um ein globales Publikum zu erreichen.

Für Usbekistan, das zunehmend internationale Aufmerksamkeit auf sich zieht, stärkt die Ausrichtung dieser Eröffnungsveranstaltung seine kulturelle Präsenz im Ausland und festigt Taschkents Position als aufstrebender Austragungsort für bedeutende globale Veranstaltungen.

Über die "Golden Globes Silk Road Tribute Gala"

Die "Golden Globes Silk Road Tribute Gala" ist eine internationale Initiative, die herausragende Leistungen in den Bereichen Film, Fernsehen und Kultur entlang der historischen Seidenstraße würdigt, wobei der Schwerpunkt auf der Stärkung des kulturellen Austauschs und der Präsentation regionaler kreativer Talente vor einem breiteren globalen Publikum liegt.

*Quelle: AETOSWire

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