(Buchstabe in der Überschrift ergänzt)



TEHERAN (dpa-AFX) - Experten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) sind nach Darstellung aus dem Iran für Inspektionen in das Land gereist. Vor wenigen Tagen hätten sie das Kernkraftwerk Buschehr im Süden des Landes inspiziert, sagte Außenamtssprecher Ismail Baghai laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Zuletzt war eine Delegation der IAEA im Juni in der Hafenstadt, wo Irans einziges Atomkraft steht. Eine Anfrage an die IAEA in Wien blieb zunächst unbeantwortet.

Baghai verteidigte Irans Entscheidung, die IAEA-Inspektionen nach Kriegsbeginn massiv eingeschränkt zu haben. "Wir haben unsere Verpflichtungen nicht ausgesetzt. Vielmehr wurden uns von anderen Parteien bestimmte Umstände aufgezwungen", sagte er mit Blick auf die israelisch-amerikanischen Bombardierungen, die auch auf Nuklearanlagen zielten. Westlichen Diplomaten zufolge wären Inspektionen des hoch angereicherten Urans und der kriegsbeschädigten Atomanlagen wichtiger als im Atomkraftwerk Buschehr.

USA werben mit Belohnung für Informationen über Atomprogramm

Vor wenigen Tagen hatten die USA für Informationen über das iranische Atomprogramm Belohnungen von bis zu 20 Millionen Dollar in Aussicht gestellt. Von Interesse seien Informationen über Anlagen, beteiligtes Personal wie Wissenschaftler sowie über Material, das weggeschafft worden sei.

Das umstrittene iranische Atomprogramm war nach offizieller Darstellung ein Grund dafür, warum Israel und die USA den Iran seit dem vergangenen Jahr bombardiert hatten. Israel, das selbst über Atomwaffen verfügt, sieht sich durch das Nuklearprogramm in seiner Existenz bedroht. Internationalen Atominspektoren bereitete vor allem das fast waffenfähige, hochangereicherte Uran Sorgen. Der Iran beteuert hingegen, nicht nach Kernwaffen zu streben./arb/DP/jha