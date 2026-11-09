

WASHINGTON (dpa-AFX) - Rocket Lab Corporation (RKLB) released Loss for its third quarter of -$79.677 million



The company's earnings came in at -$79.677 million, or -$0.12 per share. This compares with -$18.257 million, or -$0.03 per share, last year.



The company's revenue for the period rose 72.7% to $267.834 million from $155.080 million last year.



Rocket Lab Corporation earnings at a glance (GAAP) :



-Earnings: -$79.677 Mln. vs. -$18.257 Mln. last year. -EPS: -$0.12 vs. -$0.03 last year. -Revenue: $267.834 Mln vs. $155.080 Mln last year.



-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 270 M To $ 290 M



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