350.org fordert die Regierungen, die sich zu den UN-Klimaverhandlungen in Türkiye versammeln, dazu auf, Versprechen in Taten umzusetzen, die Verursacher zur Kasse zu bitten und einen gerechten Übergang weg von fossilen Brennstoffen zu gewährleisten

Während sich die Staats- und Regierungschefs der Welt auf ihr Treffen in Antalya zur COP31 vorbereiten, warnt 350.org, dass sich die Welt kein weiteres Jahrzehnt Verzögerung beim Ausstieg aus fossilen Brennstoffen leisten kann. Die UN-Klimakonferenz beginnt inmitten der größten Krise im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen in der Geschichte, und Menschen auf der ganzen Welt sind zunehmend verheerenden Klimafolgen ausgesetzt, während Unternehmen der fossilen Brennstoffindustrie weiterhin unverschämte Gewinne einfahren.

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Im Vorfeld der COP31 entrollte 350 Türkiye am Hafen von Kaleiçi in Antalya ein Banner mit der Aufschrift "Klimagerechtigkeit, jetzt" und forderte die Staats- und Regierungschefs der Welt auf, sich zu einem gerechten Ausstieg aus fossilen Brennstoffen zu verpflichten. Foto: Caner Özkan 350.org

350.org fordert die türkische und australische COP31-Präsidentschaft auf, diese Dynamik zu nutzen und sicherzustellen, dass der Gipfel einen glaubwürdigen Fahrplan zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen vorlegt, der durch zeitgebundene Meilensteine, Rechenschaftspflicht und Finanzierung untermauert wird. Die Regierungen müssen sich auf konkrete Schritte für einen gerechten und ausgewogenen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen einigen, den Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigen, dringend benötigte Klimafinanzierung für Entwicklungsländer bereitstellen und sicherstellen, dass diejenigen, die für die Krise verantwortlich sind, ihren gerechten Beitrag leisten.

Efe Baysal, Programmleiter für die Türkiye bei 350.org, sagt:

"Türkiye hat die einmalige Gelegenheit zu zeigen, wie klimapolitische Führungsstärke aussieht. Die Ausrichtung der COP31 bringt die Verantwortung mit sich, dazu beizutragen, die Welt aus der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen herauszuführen und ein Energiesystem zu schaffen, das den Menschen dient nicht den Umweltverschmutzern. Gemeinden in Türkiye und in der gesamten Region spüren bereits die Folgen des Klimawandels, von extremer Hitze über Wasserknappheit bis hin zu Waldbränden. Wir dürfen diese Auswirkungen nicht länger als ferne Bedrohung abtun. Die COP31 muss konkrete Fortschritte bei einem gerechten Ausstieg aus fossilen Brennstoffen erzielen, bei dem erneuerbare Energien, Klimaresilienz und die Lebensgrundlagen der Menschen im Mittelpunkt stehen."

Fenton Lutunatabua, Programmleiter für den Pazifik und die Karibik bei 350.org, sagt:

"Für die Gemeinschaften im Pazifik ist die Klimakrise kein Zukunftsszenario, über das in Verhandlungsräumen diskutiert wird. Sie ist eine unmittelbare Bedrohung für unsere Heimat, unsere Kulturen, unsere Lebensgrundlagen und unsere Existenz selbst. Unsere Inseln stehen an vorderster Front einer Krise, zu deren Entstehung wir kaum beigetragen haben, während die Unternehmen, die am meisten Verantwortung tragen, weiterhin Ressourcen abbauen und davon profitieren. Die Regierungen müssen den Gemeinschaften zuhören, die bereits mit diesen Folgen leben. Die COP31 muss handeln, statt weiter zu verzögern: einen raschen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, sinnvolle Klimafinanzierung und eine verbindliche Verpflichtung zum Schutz der am stärksten gefährdeten Menschen und Orte."

Rukiya Khamis, Programmleiterin für Ostafrika bei 350.org, sagt:

"In ganz Ostafrika sind die Menschen mit den verheerenden Auswirkungen einer Klimakrise konfrontiert, die sie nicht verursacht haben. Von anhaltenden Dürren bis zu verheerenden Überschwemmungen wir verlieren unsere Häuser, unsere Lebensgrundlagen und den Zugang zu Nahrung und Wasser. Doch die finanziellen Mittel, die zur Bewältigung dieser Auswirkungen benötigt werden, bleiben für viele der am stärksten betroffenen Länder und Gemeinschaften unerreichbar. Es ist grundlegend ungerecht, dass diejenigen, die am wenigsten dafür verantwortlich sind, die größten Kosten tragen müssen. Die COP31 muss Klimagerechtigkeit Wirklichkeit werden lassen. Wir können nicht bis zur COP32 in Äthiopien warten, um anzugehen, was jetzt schon bereits gelöst werden muss. Wenn die Länder nächstes Jahr in Addis Abeba eintreffen, sollten wir über Fristen und verbindliche Ziele verhandeln, nicht über vage Versprechen voller "Wenns" und "Vielleichts".

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Veranstaltungen, Aktionen und Sprecher von 350.org auf der COP31

350.org ist eine internationale Klimaorganisation, die sich dafür einsetzt, das Zeitalter der fossilen Brennstoffe zu beenden und eine Welt zu schaffen, in der erneuerbare Energien von den Gemeinden selbst gesteuert werden und allen zugutekommen.

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