Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Cardiol Therapeutics Die Behandlung von entzündlichen Herzerkrankungen entwickelt sich aktuell zu einem der lukrativsten Segmente der Pharmabranche. Das bislang einzige zugelassene Medikament gegen wiederkehrende Herzbeutelentzündung wird in diesem Jahr voraussichtlich die Umsatzmarke von 1 Mrd. USD durchbrechen. Während etablierte Branchengrößen mit injizierbaren Biologika enorme Erlöse erzielen, bereiten aufstrebende Biotechnologieunternehmen den nächsten Entwicklungsschritt vor. Im Zentrum steht dabei die Suche nach oralen Therapien, die den Behandlungszugang für eine deutlich breitere Patientenschicht öffnen sollen.
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