Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Cardiol Therapeutics Die Kardiologie gehört zu den spannendsten Feldern der Pharmabranche. Vier Tage in Chicago haben gezeigt, wie viel Bewegung in der Herzmedizin steckt. Vom 6. bis 9. November trafen sich Pharmariesen und kleine Biotech-Unternehmen auf dem jährlichen Kongress "Scientific Sessions" der American Heart Association mit einem gemeinsamen Ziel: die Versorgung von Patienten mit Herzerkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu verbessern. Die Großen bringen Erfahrung und Geld mit, die Kleinen oft die frische Idee. Gelingt einem Unternehmen eine Zulassung, spielt das den Anlegern in die Karten. Genau dieses Zusammenspiel macht den Markt für Anleger so interessant. Wir sehen uns deshalb Bayer, Cardiol Therapeutics und Novartis an.

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