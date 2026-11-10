Osnabrück (ots) -Bundesjustiz- und Verbraucherschutzministerin Stefanie Hubig (SPD) will Preisaufschläge auf Tickets für Sport- und Kulturveranstaltungen künftig per Gesetz begrenzen. Vorgesehen ist ein Preisdeckel. "Wir brauchen eine klare Preisgrenze für den Weiterverkauf", sagte die Ministerin im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz). "Andere Länder haben längst Gesetze gegen die Abzocke auf dem Ticketzweitmarkt. Es ist höchste Zeit, dass wir nachziehen."Die Ministerin fordert, dass Tickets im Weiterverkauf höchstens 20 Prozent, maximal aber 20 Euro teurer sein sollen als der Originalpreis. "Das ist fair, verständlich und leicht zu kontrollieren", so Hubig zu noz. Der Entwurf für ein "Ticketschutzgesetz" sei fertig und befinde sich regierungsintern in der Abstimmung. Hubig betonte: "Mein Ziel ist, dass wir hier an einem Strang ziehen und das Gesetz noch vor dem nächsten Sport- und Konzertsommer in Kraft treten kann."Ihren Vorstoß begründete die Ministerin mit überhöhten Preisen im Netz und vor Veranstaltungsorten. Händler würden gezielt Tickets aufkaufen, um sie anschließend mit teils sehr hohen Aufschlägen weiterzuverkaufen. "Das ist Abzocke", so die Ministerin zu noz. "Und es geht zulasten von Vereinen, Veranstaltern und Künstlern, von denen viele auch günstige Tickets anbieten, damit eben auch Menschen mit kleinerem Budget dabei sein können. Die Geschäftemacher auf dem Ticketzweitmarkt sabotieren diese Idee - und machen Tickets zum Spekulationsobjekt."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6387242