Ein neuer Bericht von Mentimeter untersucht, warum wertvolles Wissen in Organisationen häufig nicht bei den entscheidenden Personen ankommt und was Führungskräfte unternehmen können, um dies zu ändern. Die Ergebnisse weisen auf eine übersehene Quelle für den Geschäftswert in einer Zeit hin, in der Unternehmen massiv in KI und Technologie investieren.

Basierend auf mehr als 40 Stunden ausführlicher Interviews mit HR-Leitern und Talent-Leadern, neben globaler Arbeitsplatzforschung und Organisationspsychologie, hat der Employee Engagement Crisis Report dabei drei wesentliche, immer wiederkehrende Muster identifiziert: 1. Die Mitarbeiter wissen oft mehr als ihre Führungskräfte 2. Die Bereitschaft der Menschen zur Mitwirkung sinkt, wenn ihre Beiträge wirkungslos bleiben und 3. Führungskräfte sollen ihre Teams mitreißen, stehen dabei aber oft vor genau denselben Herausforderungen wie ihre Mitarbeiter.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261109721962/de/

Our new report looks at why only 1 in 5 people are engaged at work, what it's costing organizations, and a practical way to turn it around. It draws on the latest research and interviews with business and HR leaders.

Die Ergebnisse belegen, dass das weltweite Mitarbeiter-Engagement auf 20% gesunken ist der niedrigste Stand seit 2020. Das Analyse- und Beratungsunternehmen Gallup schätzt, dass mangelndes Engagement der Mitarbeiter der Weltwirtschaft im Jahr zuvor rund 10 Billionen US-Dollar an verlorener Produktivität gekostet hat. Gleichzeitig wird prognostiziert, dass die US-Ausgaben für KI-basierte Produkte und Infrastruktur von rund 230 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf mehr als 1,75 Billionen US-Dollar bis 2030 steigen werden.

"Alle schauen auf KI und stellen die Frage, woher der nächste Produktivitätsschub kommen wird. Ich bin überzeugt, dass es berechtigt ist, eine weitere Frage zu stellen: Wie viel Potenzial bleibt ungenutzt?", so Johnny Warström, CEO und Mitbegründer von Mentimeter. "In jedem Unternehmen gibt es Mitarbeiter, die ungenutztes Potenzial erkennen, Probleme frühzeitig erkennen oder Gedanken haben, die unausgesprochen bleiben. Dies ist eine riesige Ressource, die man nicht ungenutzt lassen sollte."

Was Führungskräfte dagegen unternehmen können

Der Bericht beschreibt Organisationen als Betreiber zweier Systeme: das sichtbare System aus Werkzeugen, Arbeitsabläufen und Strukturen und das System, das Mentimeter unsichtbares menschliches System nennt, das prägend wirkt, wie Menschen teilhaben, ihr Wissen teilen und auf Veränderungen reagieren.

Er identifiziert vier Bedingungen auf die Führungskräfte einwirken können, um das menschliche System zu stärken und das Wissen, das bereits in ihren Organisationen vorhanden ist, besser zu nutzen: Sicherheit, Stimme, Aufmerksamkeit und Handeln.

"Bei Mentimeter arbeiten wir mit 95% der Fortune 500-Unternehmen zusammen und dies hat uns einen einzigartigen Blickwinkel verschafft. Intelligente Menschen im Raum zu haben bedeutet noch lange nicht, dass man auch erfährt, was sie wissen. Für Führungskräfte stellt sich die Frage, ob sie ausreichend Gelegenheiten schaffen, um dieses Wissen sichtbar zu machen und ob sie etwas tun, wenn sich die Gelegenheit bietet", so Johnny Warström.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

Über Mentimeter

Mentimeter ist ein Unternehmen für Kundenbindung mit einem einfachen Ziel: Jede Führungskraft besser machen. Durch Interaktion, Erkenntnisse und Empfehlungen unterstützt seine Plattform Organisationen dabei, aus Beteiligung ein besseres Verständnis und eine stärkere Performance zu machen.

2012 in Stockholm gegründet, wird Mentimeter monatlich bereits von 20 Millionen Menschen in 1,3 Millionen Organisationen genutzt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261109721962/de/

Contacts:

Pressekontakt

press@mentimeter.com