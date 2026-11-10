Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Am 27. November läuft Chinas Aussetzung des Exportverbots für Antimon in die USA aus. Das Metall steckt in Munition und in Flammschutzmitteln, und die USA deckten 2025 laut dem geologischen Dienst USGS 91 % ihres Verbrauchs über Importe. Die Lizenzpflicht für Ausfuhren aus China gilt davon unabhängig weiter. Dreht China den Hahn wieder zu, könnte jede Tonne außerhalb des Landes gefragter werden. Wer die Abhängigkeit verringern will, braucht eine Alternative in Nordamerika. Die heißt Antimony Resources. Wir sehen uns das Unternehmen daher genauer an.Den vollständigen Artikel lesen ...
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