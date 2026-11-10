Die Börsenwelt dreht momentan öfter mal "am Rad", denn der Druck auf bestimmte Branchen, wie zuletzt bei Rüstungs- oder bei Chip- und Speicheraktien oder bei Werten deren Geschäftsmodell durch KI in Frage gestellt wird, ist enorm und führt durchaus zu prozentual hohen zweistelligen Verlusten. Während die Chemie- und Rüstungswerte wie BASF oder TKMS mittlerweile ebenfalls unter den geopolitischen Spannungen und ambitionierten Expansionsplänen hin und her schwanken, suchen Anleger nach Alternativen. Idealerweise mit guten Cashflows und echter Substanz. Die jüngsten Quartalszahlen und strategischen Weichenstellungen z. B. bei RE Royalties zeigen, dass hier frischer Wind durch die Depots wehen könnte und wer jetzt die Nerven behält, entdeckt auch die spannenden Chancen abseits des breiten Mainstreams.
Enthaltene Werte: CA75527Q1081,DE000BASF111,DE000TKMS001Den vollständigen Artikel lesen ...
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